Rathaus in Winnenden-Hanweiler steht zum Verkauf: Wie ist die Nachfrage?

Seit einigen Wochen nun steht das alte, markante Rathaus, mit dem Glockenturm in Hanweiler zum Verkauf. Die Stadt gibt es ab, da die langjährigen Mieter mittlerweile verstorben sind und Hanweilemer Vereine kein Interesse an einer Übernahme gezeigt haben. Auf den künftigen Käufer wartet ein Schmuckstück, allerdings auch sehr viel Arbeit. Gibt es bereits Gebote?

Vor Jahren war es noch unvorstellbar, dass das Gebäude an eine Privatperson übergeht. Der letzte Bürgermeister von Hanweiler war Wilhelm Klöpfer. Er ist am 5. Dezember 2016 verstorben. Vom 7. März 1965 bis zur Eingemeindung Hanweilers, am 1. Januar 1972, leitete er die Geschicke des heutigen Teilorts. „Er hatte als Hanweiler Bürgermeister die Eingemeindung der ehemals selbstständigen Gemeinde maßgeblich begleitet“, schrieb die Stadt damals in einem Nachruf.

Akten, Amtsbücher, Gesetzesblätter

Michaela Couzinet-Weber, die Stadtarchivarin, berichtet auf Nachfrage, dass im Anschluss in den Räumen unter anderem ein Weinbaumuseum untergebracht war. „Zudem wurde das Gebäude zu Wohnzwecken genutzt“, schreibt sie weiter.

Unter dem Dach des alten Rathauses - im ehemaligen Sprechzimmer des Bürgermeisters und einem Nebenraum haben sich außerdem Akten, Amtsbücher und Gesetzesblätter von früher befunden. „Ich habe diese Unterlagen gesichtet und im Februar 2021 ins Stadtarchiv verbringen lassen“, erklärt die Archivarin.

Gibt es bereits Gebote?

Mit dem Verkauf des traditionsreichen Gebäudes beschäftigt sich nun das Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr. „Die Unterlagen haben bisher circa 30 Personen angefordert“, meldet der dortige Amtsleiter, Ralf Köder, auf Nachfrage. Auch Besichtigungen haben bereits stattgefunden, bisher zwölf an der Zahl. Aber: Ein Gebot liegt bislang noch nicht vor (Stand 23. Februar, 8 Uhr).

Frist endet am 30. April

Für die Abgabe eines solchen ist jedoch auch noch Zeit: Noch bis Ende April (30. April) können Interessierte bei der Stadt ihr Gebot hinterlegen. Mindestens 120 000 Euro müssen das sein. Wer letztendlich den Zuschlag für das Gebäude erhält, entscheiden die Gemeinderäte. Ralf Köder wird in einer Sitzung die Gebote vorstellen. In der Regel erhält das Höchstgebot den Zuschlag.

„Die Frist für Gebote wurde deshalb so lange gewählt, um den Interessenten ausreichend Gelegenheit zu geben, baurechtliche Fragen mit der Baurechtsbehörde und Finanzierungsfragen mit Banken bereits im Vorfeld abzuklären“, erklärt Köder per E-Mail. Er sei angenehm überrascht, dass sich so viele Leute für das Objekt interessieren und die Unterlagen anfordern. Das zeige, dass es für derartige Gebäude auch eine Nachfrage auch unter verschlechterten äußeren Bedingungen gibt. Dass ungefähr ein Drittel der Interessenten das Objekt dann auch tatsächlich besichtigen möchte, bewegt sich im üblichen Rahmen. „Ich bin mit der Nachfrage also sehr zufrieden“, so Köder.