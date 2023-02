Rathaussturm Winnenden: Querköpf als Feierwehr, OB Holzwarth im Konfetti-Bad

Die Querköpf sind seit diesem Jahr die „Feierwehr“. Verkleidet mit roten Jacken und gelben Reflektor-Applikationen kommen sie realen Rettungskräften optisch relativ nah. Statt Wasser marsch heißt es beim Rathaussturm der Winnender Guggenmusiker aber Konfetti marsch: Die kleinen bunten Papierkreise ersetzen Wasser beim ersten Wettspiel, dem sich Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und Bürgermeister Jürgen Haas in Badeanzügen und mit Taucherbrille stellen.

Unter den staunenden Augen der Kindergartenkinder im Zuschauerbereich gräbt die Rathausspitze im Papier nach Süßigkeiten und spritzt kräftig um sich. Später gilt es, um die Wette Wasserbälle aufzublasen, und zum Schluss schneiden die beiden Männer, hurtig mit Schminke und Perücken zu einer Blondine und zu einer Brünetten umgestylt, kleine Brötchen auf, um mit Mini-Schaumküssen so viele Datschis wie möglich zu machen. „Ned schlecht, dafür, dass ihr im Leben noch nie ein Messer in der Hand gehalten habt“, machte Moderatorin Dunja vom Querkopf-Vorstand einen etwas arg schrägen Witz auf Kosten von Jürgen und Hartmut, bisweilen auch Hartmunde genannt. Ein feiner Zug von den Querköpf ist, dass vom Datschi bis zum Wasserball alles ans Publikum verschenkt wird.

Wunnebad-Baustelle liefert den Querköpf die Spielideen

Auf die Schwimmbadspiele ohne echtes Wasser waren die Querköpf wegen der aktuellen Wunnebadbaustelle gekommen. Tatsächlich ist Schwimmenlernen gerade nur im mobilen Badetruck der Josef-Wund-Stiftung für Grundschulkinder möglich, alle anderen Wasserratten und Saunafans müssen in Einrichtungen der Umgebung ausweichen bis Ende April.

„Unser Motto für 2024 steht auch schon fest“, freut sich die Querköpf-Pressesprecherin Sylvie. Mehr verrät sie natürlich noch nicht, aber sie hofft, dass das närrische Treiben im nicht von der Fasnet- und Karnevalstradition gesegneten Winnenden doch wieder mehr begeistertes Publikum findet als 2023, einem Jahr, in dem die Corona-Pause noch nachwirkt und aktuelle Schrecken so manchem das Lustigsein vermiesen wollen.

Kritik am Feuerwehr-nahen Kostüm gab's auch schon

Auch kritische Worte zu ihrem neuen Kostüm bekamen die Querköpfe schon zu hören – ob die Guggen denn die harte, oftmals traumatisierende Arbeit der Feuerwehr veralbern wollten. „Das war überhaupt nicht unsere Absicht, wir wollen niemanden treffen, sondern Freude verbreiten“, sagt Sylvie. Mit ihren Spielzeughelmen dürfte man die Feierwehr auch nicht mit der echten Feuerwehr verwechseln. „Erst als bei unserem ersten Auftritt ein ehemaliger Feuerwehrmann Bilder von uns in seinem Bekanntenkreis verteilt hat und die Reaktionen ganz positiv waren, war ich wieder versöhnt mit unserem Kostüm“, sagt Sylvie.

Für die Querköpf, die am Donnerstagmorgen auch bei der Narrenmesse in der katholischen Kirche gespielt haben, standen am selben Tag noch Auftritte in Backnang und Murrhardt und bis Faschingsdienstag acht weitere an. Was sie nicht davon abhielt, vor dem Winnender Rathaus bis zum frühen Nachmittag Party zu machen.