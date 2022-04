Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule in Winnenden haben sehr betroffen auf die Nachricht vom Krieg in der Ukraine reagiert. Sofort war einem Bericht der Schule zufolge große Hilfs- und Spendenbereitschaft vorhanden. Nachdem klar war, dass Geflüchtete, die in Winnenden ankommen, häufig keinerlei Erstausstattung haben, war schnell beschlossen, dass die Schülerinnen und Schüler genau diesen Menschen helfen wollen.

Also wurden Pakete gepackt mit allem, was für die