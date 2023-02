Rekordversuch in Winnenden: Feuerwehrfrau Stefanie Saul ist losmarschiert

Unter Applaus und „Wasser marsch!“-Rufen ihrer Feuerwehr-Kameraden und -Kameradinnen ist die Extremsportlerin und Feuerwehrfrau Stefanie Saul (40) aus Welzheim am Freitagmorgen losmarschiert. Im Feuerwehrmuseum Winnenden nimmt sie ihren nächsten Rekordversuch in Angriff: Bis Sonntagmorgen will sie fast ununterbrochen in Bewegung bleiben, sich nur wenige kurze Pausen gönnen.

48 Stunden auf dem Laufband in 20 Kilogramm schwerer Feuerwehr-Montur

Um Punkt zehn Uhr startet das Laufband zwischen den historischen Feuerwehr-Oldtimern in dem Winnender Museum. 48 Stunden lang möchte die Welzheimerin in voller, 20 Kilogramm schwerer Feuerwehrmontur durchmarschieren: inklusive Atemluftflasche, Beil, Stiefel, Schutzanzug und Helm. Damit will sie den im September 2022 aufgestellten Rekord von Mario Feller brechen, der es auf 45 Stunden gebracht hat.

Wie viel Zeit sie schon hinter sich gebracht hat, wird auf einem vor dem Laufband aufgestellten Bildschirm angezeigt. Der Rekordversuch wird außerdem über die gesamte Dauer für die Öffentlichkeit zugänglich sein – heißt: Jeder kann in den nächsten beiden Tagen bei Stefanie Saul im Feuerwehrmuseum vorbeischauen.

„Mit der Laufgeschwindigkeit werde ich variieren“, teilt sie nach ihrem Start mit. Um sie herum haben sich am Freitagmorgen neben Feuerwehrleuten auch Pressevertreter und ein Team des Regionalfernsehens versammelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mutter mit extremen Sport-Aktionen auf sich aufmerksam macht: Schon vor zehn Jahren rannte Stefanie Saul zugunsten der Kinderkrebsstation im Olgäle/Stuttgart über 250 Kilometer den Remstal-Höhenweg. Dabei sammelte sie mit ihrem Team knapp 25.000 Euro an Spendengeldern ein. 2017 lief sie dann in 39 Stunden 150 Kilometer in voller Feuerwehrmontur. Rund 40 000 Euro Spenden hat sie in den vergangenen zehn Jahren durch ihre Aktionen unter dem Motto „Steffi rennt“ schon gesammelt.

Stefanie Saul sammelt Spenden für schwer kranke Kinder

Auch mit ihrem aktuellen Rekordversuch in Winnenden möchte Stefanie Saul Spenden sammeln. Diesmal für das Kinder- und Jugendhospiz „Sternentraum“ in Backnang, das lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche unterstützt und begleitet. Wer die Aktion und damit das Backnanger Kinder- und Jugendhospiz „Sternentraum“ mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung bei der Volksbank Backnang tun: IBAN: DE 36 6029 1120 0000 0090 24; BIC: GENODES1VBK; Verwendungszweck: Steffi rennt.