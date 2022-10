Saisonstart am Samstag (29.10.): Eispark am Wunnebad in Winnenden wird aufgebaut

Während am Sonntag bei nahezu sommerlichen Temperaturen die Winnender Eiscafés bis in den späten Nachmittag hinein vollbesetzt waren, dürfte es am kommenden Wochenende die Eisbahn am Wunnebad sein, der zum Besuchermagnet wird. Die Schlittschuh-Saison 2022/23 beginnt am Samstag, 29. Oktober – und zwar auf neuem Belag. Der neue Kunststoff-Eispark wird an diesem Montag aufgebaut.

Die Platten werden heute Nachmittag verlegt

Am Nachmittag werden laut Bäderleiter Sascha Seiz die Plastik-Platten des Schweizer Herstellers Glice verlegt. Nach Angaben des Unternehmens, das auch einen Außenposten in Fürstenfeldbruck hat, sieht die Synthetik-Eisbahn aus wie Eis und fühlt sich auch so an. Angeblich federt sie auch Stürze besser ab. Regelmäßig muss sie allerdings abgesaugt werden, weil sich kleine Plastikteilchen lösen.

Der große Vorteil im kommenden, womöglich stark von der Energiekrise geprägten, Winter: Der Energieaufwand im Vergleich zur alten Eisbahn aus Kunsteis, die noch bis zum Frühjahr in Betrieb war, ist für die Stadtwerke Winnenden deutlich geringer. Hätten sich die Verantwortlichen nicht just in diesem Jahr für eine neue Bahn entschieden, wäre die Schlittschuh-Saison wohl ins Wasser gefallen.

Sparmaßnahmen bekommen die Wunnebad-Gäste zum Beispiel am etwas kälteren Wasser im Hallenbad und dem in diesem Winter ganz geschlossenen Außenbecken zu spüren. Im Januar wird der Badbetrieb wegen der laufenden Umbaumaßnahmen ganz eingestellt.

Eisbahn-Eröffnung mit DJ und Livemusik

Das gilt aber nicht für den neuen Eispark, der bis 31. März geöffnet haben wird. Der Startschuss fällt am kommenden Samstag um 15 Uhr, „mit DJ und Live-Musik der Rock Cover Band Base Seven“, wie die Stadtwerke verkünden. Dann dürfen die Eisläuferinnen und Eisläufer zum ersten Mal testen, ob der neue Belag hält, was er verspricht.

Die Eintrittspreise im Eispark im Wunnebad Winnenden

Die Eintrittspreise sind leicht gestiegen: Der reguläre Eintritt für Erwachsene kostet 5,50 Euro bei Onlinebuchung, an der Kasse werden sechs Euro fällig. Ermäßigte Tickets kosten online 3,50 Euro, an der Kasse vier Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu drei Kinder) ist online für 13 Euro zu haben, an der Kasse kostet sie 14 Euro. Ein Erwachsener mit bis zu drei Kindern zahlt online zehn, an der Kasse elf Euro.

Begleitpersonen zahlen drei Euro Eintritt. Die Eisbahn ist bewirtet.