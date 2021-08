Einen Haufen Scherben hatte die Leiterin der Friseur-Scholz-Filiale am Montagabend zusammenzukehren. Bei einem körperlich ausgetragenen Streit sind zwei Männer, 45 und 47 Jahre alt, am Montag kurz vor 17.30 Uhr ins seitliche Schaufenster des Salons gekracht. Er befindet sich an der Ecke Turmstraße/Marktstraße, gegenüber von der Eisdiele Toskana. Von den Friseuren war am Montag niemand im Salon, an dem Tag ist zurzeit geschlossen.

Der 45-Jährige wurde durch den Sturz in die große