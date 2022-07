Schnelles Internet: Kostenlose Hausanschlüsse während der Bauzeit in Winnenden

In vielen Straßen der Stadt werden in den nächsten Monaten Glasfaserleitungen für schnelles Internet verlegt (wir haben am 25. Juni berichtet). Dazu verschickt die Telekom eine Pressemitteilung. Die Telekom wird in Winnenden für die Ortsteile Hertmannsweiler und Breuningsweiler ein Glasfasernetz ohne öffentliche Zuschüsse bauen. „Weil die Telekom ohne vorheriges Erreichen einer festen Vorvermarktungsquote ausbaut, werden die Bagger im Sommer 2022 rollen“, sagt Alexander Ostertag vom Infrastrukturvertrieb der Telekom im Rems-Murr-Kreis. „Die Planungen und Vorbereitungen auch in Abstimmung mit der Stadt sind bereits in vollem Gange, die Anträge für die Baugenehmigungen eingereicht.“ 1800 Haushalte werden am Ende neu mit den schnellen Internetleitungen versorgt werden, auch Schulen, Krankenhäuser und Paulinenpflege.

„Schnelles Internet gehört heutzutage genauso wie Strom, Wasser und Gas zur Daseinsversorgung und ist für private Haushalte wie für Gewerbetreibende ein Standortfaktor“, sagt Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth laut Pressetext. „Deshalb ist die Versorgung mit Breitband der Stadt Winnenden ein wichtiges Anliegen.“ Landrat Richard Sigel, Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr, sagt: „Es ist mir wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Zugang zu schnellem Internet erhalten.“ Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Privathaushalte: Im Internet oder Telekom-Shop anmelden

Unter www.telekom.de/glasfaser können Interessenten ab sofort einen Glasfaseranschluss vorbestellen, indem sie ihre Adresse in die Abfragemaske eintragen. Während der Ausbauphase ist der Hausanschluss kostenfrei. Auch in den Telekom-Shops in Winnenden und Waiblingen können sich Interessenten informieren und ihren Glasfaseranschluss beantragen. In Winnenden dauert der Ausbau bis mindestens Anfang des Jahres 2024.

Die Telekom baut das neue Netz im Open Access, also können auch andere Kommunikationsanbieter, die Verträge mit der Telekom geschlossen haben, das Netz für ihre Kunden nutzen.

„Wir freuen uns, dass die Deutsche Telekom die flächendeckende Glasfaserversorgung in weiteren Stadtteilen von Winnenden fortsetzt. Ein Glasfaseranschluss bedeutet für jede Immobilie eine Wertsteigerung“, erklärt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS), Hans-Jürgen Bahde. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Über 99 Prozent der Bevölkerung können Mobilfunk bereits über 4G/LTE nutzen. Der Ausbau des neuen 5G-Netzes ist bereits weit fortgeschritten.

Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 174 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie in den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen.