Diese Frau weiß, was den Leuten schmeckt. Und auch, wenn sie ab und zu guckt, was Starkoch Tim Mälzer wieder Neues kreiert hat, sich inspirieren lässt – sie kann damit leben, dass ihre Fangemeinde in Winnenden gar nicht versessen ist auf Experimente, Abwandlungen, neue Beilagen oder Sößchen. Elke Ortmaier ist die Köchin der Mittagessen bei Metzger Häfele in der Markthalle. Sie ist von Beginn an dabei und hat mit ihrem Stil wesentlich zur Erfolgsgeschichte beigetragen. „Die Leute kriegen bei