Silvester 2022 in Winnenden: Hier ist Feuerwerk und Böllern verboten

Silvester steht vor der Tür und die Supermärkte überbieten sich gegenseitig mit knalligen Angeboten zu Raketen und Böllern. Nach dem Verbot im vergangenen Jahr dürfte es in der anstehenden Neujahrsnacht wieder ordentlich krachen. Weder in Winnenden noch in Leutenbach, Schwaikheim und Berglen gibt es eine ausgewiesene Verbotszone. Feuer frei also? Nein, nicht überall, wie die Winnender Ordnungsamtsleiterin Beatrice Hertel betont.

Böllern auf dem Marktplatz? Bitte nicht!

Denn seit dem Jahr 2009 sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern bundesweit in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und auch in der Nähe von Fachwerkhäusern verboten. Böllern auf dem Marktplatz? Bitte nicht! Hertel sagt: „Natürlich haben wir in der Innenstadt Fachwerkhäuser, deshalb gilt dort dieses gesetzliche Verbot.“

Die Stadt Winnenden hat aktuell nicht vor, dem Vorbild anderer Städte zu folgen und Feuerwerksverbotszonen auszuweisen. In Waiblingen zum Beispiel ist Böllern in der Altstadt verboten. Schilder weisen darauf hin.

Appell an die Vernunft

Die gibt es in Winnenden nicht. Stattdessen setzt Beatrice Hertel auf die Vernunft der Menschen: „Wir appellieren an die Sorgfaltspflicht bei den Bürgern.“ Durch „einen sorgfältigen und achtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern“ sollen „Verletzungen von Menschen und Tieren sowie Sachschäden“ vermieden werden.

Brennpunkte, an denen die Silvesterknallerei in der Vergangenheit aus dem Ruder gelaufen ist, sind Beatrice Hertel nicht bekannt. Besonders intensive Kontrollen sind von Seiten der Stadt nicht geplant, im Gegenteil: Der Ordnungsdienst hat in der Silvesternacht frei. „Die Polizei wird aber sicherlich kontrollieren“, sagt Beatrice Hertel. Zur Aufbereitung der Geschehnisse finde dann – bei Bedarf – ein Austausch zwischen Polizeirevier und Ordnungsamt statt.

Dass es zum Jahreswechsel 2022 auf 2023 wieder mehr Menschen ins Freie zieht als in den zurückliegenden Jahren, davon geht Beatrice Hertel fest aus. „Die Leute wollen wieder feiern. Wir rechnen schon damit, dass einiges los ist, das hat man ja auch an Heiligabend gesehen. Ich hoffe, dass jeder achtsam und vorsichtig ist, nicht leichtsinnig.“

Muslime räumen an Neujahr auf

Dankbar ist Beatrice Hertel schon jetzt den Ehrenamtlichen der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde, die am Neujahrsmorgen schon traditionell den gröbsten Müll in der Innenstadt beseitigen werden. „Das ist natürlich eine ganz tolle Sache“, sagt die Ordnungsamtsleiterin. Die generelle Stadtreinigung durch den Bauhof wird so unterstützt.