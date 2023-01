Silvester-Bilanz für Winnenden: Viel Feuerwerk, zwei Brände und säckeweise Müll

Manche Winnender hatten das Neue Jahr noch nicht bei Tageslicht gesehen, da waren 26 Ehrenamtliche der Ahmadiyya-Gemeinde am Sonntagvormittag schon fertig mit ihrer großen Putzaktion. Böller, Raketen und Co. füllten viele Säcke, schließlich durfte dieses Jahr zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ohne Einschränkungen gefeiert und Feuerwerk gezündet werden. Die Winnender Feuerwehr und Rettungsdienste waren gefragt – ihre Einsätze verliefen aber glimpflich.

Feuerwehr verhindert, dass die Flammen auf Gebäude übergreifen

Insgesamt mussten die Feuerwehren im Kreis in der Nacht auf Neujahr 21-mal ausrücken. Die Winnender Feuerwehr ist zu zwei Einsätzen gefahren, alle drei Abteilungen waren dabei gefordert.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte um 0.38 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Hertmannsweiler alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten in der Sängerstraße vor einem Gebäude Bäume und Gestrüpp. „Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausweitung sowie ein Übergreifen auf Gebäude verhindert werden“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Florian Claß. Die Feuerwehr sei mit 30 Kräften sowie sechs Fahrzeugen im Einsatz gewesen, der Brand mit einem Rohr gelöscht worden.

Zu einem Fahrzeugbrand kam es dann um 1.47 Uhr im Gänsgraben. Es brannte die Ladefläche eines abgestellten Fahrzeuges, wie Florian Claß berichtet. Die Feuerwehr war mit zehn Kräften in zwei Fahrzeugen im Einsatz. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr sei der Brand durch den Besitzer weitestgehend gelöscht gewesen. „Das Fahrzeug wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf Glutnester geprüft“, so Claß. Das Wichtigste: „Glücklicherweise kam es bei beiden Einsatzstellen zu keinen Verletzten.“

Auch der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes vermeldet am Neujahrstag „eine fordernde, aber angenehme Nacht“. Es gab in der Silvesternacht 41 Rettungsdiensteinsätze für die Besatzungen der Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge. Die ehrenamtliche Bereitschaft der Ortsgruppe Winnenden wurde laut Sprecher Raphael Rojas lediglich bei einem Feuerwehreinsatz zur Hilfe gerufen – dem Heckenbrand in Hertmannsweiler.

Muslime treffen sich schon am frühen Morgen, beten und sammeln dann Müll

Die Freude darüber, wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern zu dürfen, hat also auch in Winnenden nicht zu übermäßigem Leichtsinn geführt, gerade im Umgang mit gefährlichen Feuerwerkskörpern. Freilich wurde trotzdem viel mehr gefeiert und geknallt als in den letzten beiden Jahren – und so haufenweise Müll erzeugt. Da ist es gut, dass die Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde Waiblingen ihr ehrenamtliches Engagement nach zwei Jahren Pause ebenfalls wieder aufgenommen haben.

Einem Pressebericht der Gemeinde zufolge haben sich am Neujahrsmorgen um 6.30 Uhr 90 Helfer zunächst in der Nasir-Moschee in Waiblingen zum Gebet getroffen. Anschließend gab es Frühstück und eine organisatorische Einweisung. Es wurden drei Teams gebildet, die den Städten Waiblingen, Winnenden und Schorndorf zugeordnet wurden. Von circa acht bis elf Uhr wurde geputzt und Müll gesammelt. Mit Besen und Schaufeln durchkämmte ein 26 Mann starker Putztrupp die Winnender Innenstadt. 18 Säcke voller Müll kamen dabei zusammen (in Waiblingen waren es gar 49, in Schorndorf mehr als 40 Säcke). Die Neujahrsputzaktion wird seit 28 Jahren in mittlerweile 247 Städten veranstaltet.