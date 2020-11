Montagvormittag auf der Winnender Marktstraße. Tag eins im Teil-Lockdown. Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt knapp 20 Grad an. Einige Menschen sind unterwegs, manche tragen nicht einmal eine Jacke. Einen Mundschutz haben sie alle auf. Vom sogenannten Teil-Lockdown ist wenig zu spüren. Auf der Bank an der Ecke zur Kirchstraße sitzt ein älterer Mann. Er pfeift fröhlich vor sich her. Vor der Postfiliale schlängeln sich acht Kunden die Marktstraße entlang. Spüren die Einzelhändler schon