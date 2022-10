So sieht eine moderne Küche aus: Design-Preis für Winnender Küchenstudio Negele

Worauf kommt es bei modernen Küchen an? Welche Trends zeichnen sich in der Branche ab? Andreas Negele vom gleichnamigen Küchenstudio in Winnenden muss es wissen: Für das Design einer Küche in einem Stuttgarter Privathaus hat Negele jetzt unter 200 Einsendungen weltweit den ersten Preis beim „Global Kitchen Design Award“ gewonnen. Unserer Redaktion hat er auch verraten, wie viel die Gewinnerküche gekostet hat.

Vier Würfel aus Keramik – und ein stolzer Preis für die extravagante Küche

Der „Global Kitchen Design Award“ wird seit 2015 vom deutschen Einbauküchen-Riesen Leicht unter dessen Vertragspartnern vergeben. Dass sich Andreas Negele mit seiner Planung gegen alle Leicht-Händler weltweit durchgesetzt hat, mache ihn „schon sehr stolz“, so der Winnender Unternehmer. In der Vergangenheit sei der Preis oft an Küchen in Villen im Ausland gegangen. Dieses Mal wird ein Schwabe zum Trendsetter: „In der Branche spielen solche Preise ebenfalls eine Rolle, da hier auch wieder Trends abgelesen werden“, erklärt Negele.

Die Küche in einer Stuttgarter Privatwohnung hat Architekt Alfonso Sanchez Pina von der Firma Gensmantel entworfen. Negele und der Stuttgarter Kunde übernahmen die Detailplanung und suchten die Materialien heraus. „Die Besonderheit ist, dass die vier Kuben aus Keramik sind und wie einzelne Blöcke wirken“, so Andreas Negele.

In der Pressemitteilung der Firma Leicht wird Andreas Negele für seine Arbeit gelobt: Die Planung zeige „par excellence, wie Küche nahtlos in einen maximal geöffneten Wohnraum übergehen kann. Kochen, Wohnen und auch Arbeiten verschmelzen hier zu einer Einheit.“ Die „feinfühlige“ Planung und Umsetzung hat sich der Kunde etwas kosten lassen: Rund 45.000 Euro hat dieser laut Negele für seine neue Küche bezahlt.

Andreas Negele: „Design spielt eine sehr wichtige Rolle – aber auch die Funktion“

Der Winnender Küchenplaner weiß: „Design spielt eine sehr wichtige Rolle – aber auch die Funktion. Hier die perfekte Lösung zu finden, ist die Herausforderung.“ Was hilft: In der eigenen Schreinerei lassen sich laut Andreas Negele Sonderanfertigungen leicht umsetzen.

Was ist aktuell angesagt? „Küchen im Neubau sind heute fast immer offen und somit eher als Möbel mit Funktion zu sehen und zu planen“, erklärt Andreas Negele. In der Gewinnerküche sei der Fokus stark aufs Design gerichtet worden – „allerdings habe ich die Planung so ausgerichtet, dass die volle Funktion gegeben ist und die Küche puristisch aussieht“. Moderne Küchen seien „sehr häufig grifflos“ – auch das hat Negele in Stuttgart so gehandhabt. Und noch etwas: „Schwarz kommt immer häufiger vor, sowohl bei den Geräten als auch bei den Fronten.“ Angesagt sei außerdem die Möglichkeit, die Küche per App auf dem Smartphone zu steuern.

Doch wie viele Menschen können sich solche Küchen überhaupt noch leisten? Und ist die Winnender Firma nicht auch von den vielfältigen Schwierigkeiten auf dem Weltmarkt betroffen? „Die Preise sind in unserer Branche wie in den meisten anderen auch gestiegen durch die äußeren Einflüsse und eine sehr starke Nachfrage in den letzten zwei Jahren“, so Negele. Einen Rückgang bei den Neubauten registriert er aktuell wegen der gestiegenen Preise und Zinsen und der daraus entstandenen Verunsicherung bei den Kunden. Aber: „Wir haben wieder vermehrt Nachfrage nach Umbau und Renovierung von Küchen.“

Schwierig zu bekommen: Dampfgarer, Dunstabzug und Mikrobackofen

Was die Turbulenzen auf dem Weltmarkt angeht, machten sich vor allem der Chipmangel und die Knappheit an Elektro-Bauteilen bemerkbar. „Die Belieferung bei Geräten ist leider sehr unzuverlässig“, so der Experte, „wir bestellen die Geräte zum Teil sechs Monate vorher und trotzdem kommen sie nicht rechtzeitig zur Montage.“ Sein Küchenstudio statte die Kunden deshalb teilweise mit Leihgeräten aus.

Am schwierigsten zu bekommen seien aktuell spezielle Dunstabzugsgeräte, Dampfgarer und Mikrobacköfen. Die eigentliche Küche hat laut Andreas Negele aktuell eine Lieferzeit von vier Monaten.