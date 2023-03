So viele Einsätze wie nie zuvor - Rekordjahr für Feuerwehr in Winnenden

Drei neue Fahrzeuge, Wechsel in der Führungsmannschaft sowie ein Großbrand im Januar: Das Jahr 2022 war für die Winnender Feuerwehr herausfordernd. Auf der Hauptversammlung haben die Wehrleute auf ein Rekordjahr zurückgeblickt und verdiente Kameraden geehrt.

In Birkmannsweiler stand am 1. Januar 2022 beim Eintreffen der Feuerwehr das erste Obergeschoss eines Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Der sechseinhalbstündige Einsatz wurde von Tobias Distler geleitet und war für die Kameraden aller Abteilungen sehr herausfordernd, wie es in einer Mitteilung von Florian Claß heißt.

Das vergangene Jahr hat der Winnender Feuerwehr auch drei neue Fahrzeuge gebracht. Anfang Juni hat die Wehr einen neuen Einsatzleitwagen für die Abteilung Stadtmitte sowie einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Abteilung Zipfelbach erhalten. Des Weiteren haben die Feuerwehrleute ihr neues Drehleiterfahrzeug nach intensiven Einweisungen und Training im Herbst in den Dienst gestellt.

Ein Highlight seien die Großübungen gemeinsam mit der Polizei, den Maltesern und dem Deutschen Roten Kreuz gewesen.

Daniel Bahner wurde zum neuen Kommandanten der Abteilung Stadtmitte gewählt, Philipp Vögele als sein Stellvertreter. Deshalb hat Daniel Bahner das Amt des Stadtjugendfeuerwehrwartes abgegeben. Seine Nachfolgerin heißt Lisa Reichhardt.

80 Brände und 100 technische Hilfeleistungen

Zum Ende des Jahres 2022 betrug die aktive Mitgliederzahl bei der Feuerwehr 189 Kameraden und Kameradinnen. Ein Plus von zwei Kameraden, im Gegensatz zum Vorjahr.

Die Feuerwehr rückte 2022 laut dem Bericht von Florian Claß zu 251 Einsätzen aus. Dies seien 53 Einsätze mehr, im Vergleich zum Vorjahr - so oft ist die Feuerwehr in Winnenden noch nie ausgerückt. Insgesamt rückte die Feuerwehr zu 80 Bränden sowie 100 technischen Hilfeleistungen aus. Gerade Letztere habe sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Die Umstellung auf den Digitalfunk zum 1. April 2023 habe man final vorbereitet. Für das Jahr 2023 steht die Beschaffung von Ausrüstung an: neue einheitliche Helme sowie eine Mulde für das Wechselladerfahrzeug. Des Weiteren soll die „Rauchdurchzündungsanlage“ auf den neuesten Stand gebracht und wieder in Betrieb genommen werden. Dabei handelt es sich um eine Übungsanlage für Atemschutz.

Die Geehrten in der Übersicht

Auf der Hauptversammlung sind Andreas Schmidt, Peter Krammer, Andreas Staiger, Manfred Luckert und Klaus Fossler aufgrund ihrer herausragenden Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.

Klaus Fossler bekam aufgrund seiner besonderen Leistungen als Kommandant in der ehemaligen Abteilung Höfen-Baach sowie als Mitglied des Ausschusses der Abteilung Buchenbach die silberne Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Rems Murr überreicht.

Rolf Schwarz, ehemaliger Kommandant der Feuerwehrabteilung Buchenbach, erhielt aufgrund seiner Leistung und Verdienste die goldene Medaille des Kreisfeuerwehrverbands Rems-Murr überreicht.

Daniel Bahner wurde, nach 15 Jahren an der Spitze der Jugendfeuerwehr in Winnenden, offiziell vom Amt des Jugendwarts verabschiedet. Für sein herausragendes Engagement bei der Feuerwehr in Winnenden, aber auch im Rems-Murr-Kreis, hat er die goldene Ehrennadel der Landesjugendfeuerwehr sowie die silberne Ehrennadel der Bundesjugendfeuerwehr bekommen.

Ehrung für 15 Jahre Feuerwehrdienst: (Bronzenes Abzeichen Feuerwehr BW) Stefan Luckert, Nico Krammer, Dominik Pflumm, Alexander Hilt, Dennis Ricke und Andreas Löffler.

Ehrung für 25 Jahre Feuerwehrdienst: (Silbernes Abzeichen Feuerwehr BW + Bürgermedaillen Stadt Winnenden bronze) Andreas Münch, Tobias Hackel, Michael Schmidmeister.

Ehrung für 40 Jahre Feuerwehrdienst: (Goldenes Abzeichen Feuerwehr BW + Bürgermedaillen Stadt Winnenden silber) Hans-Martin Jenner, Jürgen Schäfer, Andreas Stephan, Stefan Hilt, Uwe Rauleder.