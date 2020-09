Soll im kommenden Jahr während des Ramadans an einem Abend ein Muezzin in der Marktstraße mit seinem Abendruf zum Gebet das Ende des Fastens aufrufen und mit ihm Muslime und Nicht-Muslime dazu einladen, dass sie sich gemeinsam an öffentlich aufgestellten Tischen und Bänken zusammensetzen, miteinander essen und trinken, sozusagen in einer alkoholfreien Hocketse? Darüber diskutierten am vergangenen Donnerstagabend in der Winnender Ditib-Moschee ein Dutzend Teilnehmer der ZVW-Sommertour mit dem