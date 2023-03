Stabwechsel bei Christen in Winnenden: Auf Thomas Mozer folgt Stefan Uhlig

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Winnenden (ACK) hat mit Pastor Stefan Uhlig (35) einen neuen Vorsitzenden. Einstimmig wurde er vom Leitungskreis in dessen jüngster Sitzung gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Pastor Thomas Mozer (61) an, der diese Funktion drei Jahre innehatte. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der ACK hervor.

Wo sich die Arbeitsgemeinschaft engagiert

Neben dem Austausch zwischen den Kirchengemeinden Winnendens und für ökumenische Gottesdienste engagiert sich die ACK besonders beim Gedenktag des Amoklaufes und begleitet seit 2018 die Beisetzung von anonym bestatteten Menschen in Winnenden. Eine jährliche Gedächtnisfeier auf dem Waldfriedhof wendet sich insbesondere den trauernden Hinterbliebenen und Freunden anonym bestatteter Menschen zu, die keinen Ort der Trauer aufsuchen können. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, lädt die ACK jeden Dienstag zum Friedensgebet auf den Marktplatz ein. Ebenso dient das Kontaktcafé „Blühende Ukraine“ (jeden Freitag in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Karl Borromäus) der Vernetzung und Hilfe geflüchteter ukrainischer Menschen.

Zur ACK gehören die evangelische Gesamtkirchengemeinde Winnendens, die katholische Gemeinde St. Karl Borromäus, die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde der Jubiläumskirche, die Hope-Kirche (Vomi), die Freie evangelische Gemeinde Rems-Murr und die neuapostolische Kirche Winnenden im Gaststatus.

Der neue Vorsitzende, Pastor Stefan Uhlig, ist Jahrgang 1988 und leitender Pastor der Hope-Kirche in der Schorndorfer Straße 43-45 beim Alten Bezirkskrankenhaus. Seit fast 16 Jahren ist der gebürtige Aalener nun in Winnenden zu Hause, er ist verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren.

2017 wurde Stefan Uhlig zum Pastor in der früheren „Vomi“ (Volksmission), die sich im letzten Jahr zu Hope-Kirche umbenannt hat, ordiniert und damit auch Teil des Leitungskreises der ACK Winnenden. Neben der pastoralen Tätigkeit in der lokalen Kirchengemeinde ist er auch Vorstandsmitglied im Gemeindeverband der Volksmission entschiedener Christen sowie in deren Sozialwerk „Haus Elim“, das unter anderem eine Senioren-Tagespflege im Alten Bezirkskrankenhaus betreibt.

Das Motto: „Suchet der Stadt Bestes“

An der ACK in Winnenden schätzt Stefan Uhlig laut Bericht besonders das offene und vertrauensvolle Miteinander der verschiedenen Kirchen und Kirchengemeinden, mit dem gemeinsamen Blick auf die Menschen und deren Bedürfnisse, wie es das Bibelwort „Suchet der Stadt Bestes“ beschreibt. Neben Veranstaltungen und Gottesdiensten besteht dies auch oft in persönlichen Beziehungen und Kontakten. Im Fokus sollte stehen, den Menschen unserer Stadt zu dienen mit der Motivation des Evangeliums, der Liebe, Vergebung und Hoffnung Gottes, schließt die Pressemitteilung.