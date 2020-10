Das schönste und neueste Haus in der Gerberstraße gleich beim Jugendhaus nimmt ab November seine Mieter auf. Es sieht so individuell und wohlgestaltet aus, dass man einen betuchten Privatmenschen hinter dem Gebäude vermuten könnte. Aber das Gegenteil ist der Fall: Die Stadt hat gebaut, um darin Leute unterzubringen, die dringend eine Wohnung brauchen. Sie bekommen einen Teil der Wohnungen, der andere Teil geht an Leute, die voll berufstätig sind und eine ganz normale Miete bezahlen.