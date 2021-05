Einen Monat ist es inzwischen her, dass das Schilfbiotop am Buchenbach abgebrannt ist. Hat die Polizei schon eine Brandursache ermittelt? Und was bedeutet das eigentlich für die Natur?

Was war los mit dem Entenweibchen im verkohlten Feld?

„Das einzuschätzen ist natürlich nicht ganz so einfach. Wir haben ja keine genauen Erhebungen, wie viele Lebewesen dort gelebt haben“, antwortet Horst Schlüter, Vorsitzender der Winnender Nabu-Gruppe am Telefon. Er gehe jedoch davon aus,