Straftäter-Therapie am ZfP in Winnenden: Liegt die Lösung im Schlosspark?

Auch wenn das offenbar manche glauben: Das Streitthema Maßregelvollzug am Zentrum für Psychiatrie in Winnenden ist noch lange nicht erledigt. Zwar hat der Protest der direkten Anwohner gewirkt: Die bisherigen Standortoptionen an Wohngebieten sind vom Tisch. Dafür rückt aber auf Anregung von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth der Schlosspark in den Fokus. Das wirft neue Fragen auf: Wird das Idyll jetzt zugebaut? Stößt dieser Standort auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung? Oder steht die nächste Protestwelle bevor? Und: Wird ZfP-Chefin Annett Rose-Losert den Maßregelvollzug am Ende auch gegen Winnender Widerstände bauen lassen?

Verständnis für die Anwohner - ZfP-Chefin Annett Rose-Losert: „Gefallen würde es mir auch nicht“

Seit einer Woche ist klar: Das ZfP kann mit seiner Suche nach einem geeigneten Standort für einen Maßregelvollzug in Winnenden von vorne beginnen. Zu heftig war der Gegenwind auf der Bürgerinformationsveranstaltung im Festsaal des Klinikums Schloss Winnenden am Montag vergangener Woche gewesen. In einem persönlichen Gespräch drei Tage später hatte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth der ZfP-Geschäftsführerin Annett Rose-Losert und dem Weinsberger Ärztlichen Direktor Dr. Matthias Michel (ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung) seine Einschätzung mitgeteilt: Weder der eine noch der andere bislang verfolgte Standort fänden Akzeptanz in der Bevölkerung, für beide würde sich auch keine Mehrheit im Gemeinderat gewinnen lassen. Zu nah sei der Neubau an bestehenden Wohngebäuden geplant.

„Er kam auf uns zu mit den Bedenken, die er hatte, und ich konnte das sehr gut nachvollziehen“, sagt Annett Rose-Losert in einem Gespräch mit unserer Redaktion, an dem auch Dr. Matthias Michel und Dr. Marianne Klein, Ärztliche Direktorin in Winnenden, teilnehmen. Insbesondere die unmittelbare Nähe der ursprünglich geplanten Neubauten zur Wohnbebauung und der Fakt, dass an anderen ZfP-Standorten in der Nähe von Wohngebieten der Maßregelvollzug stets zuerst da war, sind Argumente, die Rose-Losert gut nachvollziehen kann.

Sie sagt: „Ich versuche mich immer auch in die Leute hineinzuversetzen: Wie würde es dir gehen, wenn du da wohnen würdest? Ganz ehrlich, gefallen würde es mir auch nicht.“ Auch sei es falsch, Ängste in der Bevölkerung, die „immer unterschwellig, manchmal nicht gut greifbar“ seien, zu „banalisieren“. Auch dann nicht, wenn die Erfahrung an anderen Standorten zeige, dass viele dieser Ängste unbegründet sind.

Was Rose-Losert aber betont: Der Ton, in dem manche Winnender ZfP und Stadt angegriffen haben, um den Neubau vor ihrer Haustür zu verhindern, war ihr zu heftig. Sie sagt: „Wir sind ein Krankenhaus. Hier geht’s um die Versorgung von kranken Menschen. Klar, die haben ein Delikt begangen. Aber manchmal komm' ich mir vor, als ob wir hier eine Müllverbrennungsanlage installieren wollen.“

Psychiatrien unter Druck - Winnenden als ZfP-Standort ist prädestiniert für die Aufgabe

Annett Rose-Losert steht als Chefin der Psychiatrien nicht nur von Winnenden, sondern auch von Weinsberg und Wiesloch unter großem Handlungsdruck. Dass aus den beiden Vorschlägen, die das ZfP bislang präsentiert hat, nichts geworden ist, wurmt sie. Im Maßregelvollzug in Wiesloch, berichtet Rose-Losert, würden aktuell 300 Patienten behandelt, bei einer Kapazität von 250 Betten. „50 Patienten Überbelegung, da werden Zwei-Bett-Zimmer zu Vier-Bett-Zimmern gemacht“, sagt sie. An weiteren Zentren werden aktuell die Kapazitäten erweitert, Neubauten sind in Planung. Und auch „diese zwei Standorte in Winnenden wären eine gute Umsetzungsmöglichkeit gewesen“.

Das sieht Annett Rose-Losert nach wie vor so: Einen Maßregelvollzug in Winnenden zu bauen, am einzigen ZfP im Land ohne eine solche Einrichtung, ist ihre Aufgabe. Auch unter weiteren Gesichtspunkten: Suchtkranke Straftäter sollten möglichst wohnortnah versorgt und nicht nach Zwiefalten geschickt werden. Zudem ist die notwendige Expertise in Winnenden vorhanden, hier haben die Mitarbeiter schon Erfahrung im Umgang mit suchtkranken Menschen.

Dass die gnadenlose Überbelegung der Maßregelvollzugsstationen im Land auch auf den laut Dr. Michel „völlig überalterten“ Paragrafen 64 im Strafgesetzbuch zurückgeht, der „falsche Anreize“ setzt, ändert erst einmal nichts an der Notwendigkeit, neue Plätze zu schaffen. Es ist völlig offen, wann eine geplante Gesetzesreform für Entlastung sorgen könnte.

Annett Rose-Losert sagt: „Wir haben den Auftrag, jetzt noch mal einen Standort zu prüfen. Wir versuchen konstruktiv für Winnenden eine Lösung zu finden. Das wird aber bestimmt keine einfache Lösung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir’s hinkriegen.“

„Alles auf den Prüfstand“ - Drohen im ZfP Spannungen in den eigenen Reihen?

Bei der Standortsuche im Winnender Schlosspark könnte die ZfP-Geschäftsführerin nicht nur auf neuen Protest aus der Winnender Bevölkerung, sondern auch auf Widerstand aus den eigenen Reihen stoßen. Als manche Anwohner bei der Bürgerinformation vergangene Woche den Schlosspark als alternativen Standort für einen Maßregelvollzug ins Spiel brachten, wehrte sich insbesondere die Ärztliche Direktorin Dr. Marianne Klein vehement gegen diesen Vorschlag.

Zum einen schätzt sie – wie auch Rose-Losert – den Park und seine positiven Effekte auf ihre psychisch kranken Patienten, die an der frischen Luft Ruhe und Erholung finden. Den Park „zuzubauen“ würde den Standort schwächen, auch aus medizinischer Sicht. Noch wichtiger ist ihr aber, dass das geplante „Haus M“, ein moderner Ersatzbau für das in die Jahre gekommene „Haus E“ mit seinen Psychotherapie-Stationen, im Schlosspark umgesetzt wird.

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Klein zum Thema Maßregelvollzug: „Ich bin strikt dagegen, dass wir die Modernisierung unserer Psychiatrie deswegen knicken. Das geht nicht. Das Haus M muss gebaut werden.“

Das ist aber keinesfalls sicher, wie schon aus dem mit der ZfP-Geschäftsführung abgestimmten Statement von OB Holzwarth vergangene Woche herauszulesen war. Es könne „notwendig sein, den bereits geplanten Neubau des Hauses M nochmals zu überdenken“, heißt es darin.

Geschäftsführerin Rose-Losert bestätigt im Redaktionsgespräch: „Wir werden alles auf den Prüfstand stellen.“ Das sei „mit ganz vielen Aufwänden und Klimmzügen verbunden“. Neben dem bereits beschlossenen Neubau an der Albertviller Straße, der jetzt wieder in die Diskussion gerät, nennt Rose-Losert weitere Optionen: „bestehende Häuser“ könnten „umgewidmet“ werden. Oder eben Freiflächen bebaut. Die Situation werde jetzt gemeinsam mit Architekten analysiert. „Da müssen Sie uns noch Zeit lassen. Wir haben noch keine Lösung.“

„Es geht nur gemeinsam“ - Was, wenn die Winnender auch den Schlosspark als Standort ablehnen?

Während viele Anwohner mit Erleichterung auf die Nachricht reagiert haben, dass weder am Holunderweg, noch in unmittelbarer Nähe zur Albert-Schweitzer-Straße ein mit hohen Zäunen gesicherter, gefängnisartig anmutender Neubau entsteht, sahen andere Winnender keinen Grund zur Freude.

„Wer bitte soll das nachvollziehen können? Eine kleine Oase der Ruhe und Erholung würde so zu einem Ort, den viele Menschen meiden. Das kleine Winnenden verliert so immer mehr Lebensqualität“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe „Wir sind Winnenden“. Auch Hermann Fliß, Ex-ZfP-Geschäftsführer und Anwohner, hatte seine Ablehnung gegen den Maßregelvollzug insbesondere mit seiner grundsätzlichen Haltung gegen Neubauten im Schlosspark begründet.

Hinzu kommen all diejenigen, die Winnenden als Standort für eine solche Einrichtung grundsätzlich ablehnen und wahlweise mit dem Amoklauf argumentieren oder der schon jetzt großen inklusiven Leistung der Stadt und ihrer verschiedenen Einrichtungen und vielen Patienten.

Kurz: Es ist nicht auszuschließen, dass ein neuer Standort im Schlosspark, der dann erneut im Gemeinderat besprochen und bei Bürgerinformationen präsentiert würde (OB Holzwarth: „Wir wollen transparent sein, das haben wir bisher gemacht, das gilt auch weiter“), nicht ein ähnliches Schicksal ereilt wie die beiden Standorte zuvor. Und dann?

Grundsätzlich gilt laut Holzwarth: „Rein juristisch: Das Land kann auf eigener Fläche, wenn es das Baurecht erhält, jederzeit den Maßregelvollzug umsetzen.“ Beim Baurecht darf der Gemeinderat zwar mitsprechen – sein Einvernehmen aber nur dann verweigern, wenn der geplante Bau gegen gewisse bauliche Richtlinien verstößt. Bei den beiden bisherigen Vorschlägen wäre das wohl nicht der Fall gewesen. Sollte der Gemeinderat das Einvernehmen für ein Baugesuch des Landes ablehnen, nur um den Maßregelvollzug zu verhindern, wäre das laut Holzwarth „nicht rechtssicher“. Das Regierungspräsidium, also wieder das Land selbst, könnte das Einvernehmen dann anstelle der Stadt erteilen.

Holzwarths Schluss: Es ist im Interesse der Stadt, eine Rahmenvereinbarung mit dem Land zu treffen, in der die Bedingungen für einen Maßregelvollzug in Winnenden festgehalten sind, zum Beispiel, dass nur Sucht-, nicht psychisch Kranke hier untergebracht werden und das Polizeirevier langfristig erhalten bleibt. Das Land hingegen sei auf eine solche Vereinbarung nicht angewiesen. Er habe aber bislang „kein Signal erhalten, dass das Land das ohne Rücksicht auf die Stadt umsetzt“, so der OB.

Und wie steht ZfP-Geschäftsführerin Annett Rose-Losert zu möglichen Protesten aus der Bevölkerung? Sie stellt klar: Zwar sei es schön und gehöre auch zum Konzept, dass Bürger sich im Schlosspark frei bewegen dürfen und Erholung finden, aber: „Der Schlosspark ist Krankenhausgelände.“

Was erst einmal nicht heißt, dass die Verantwortlichen von ihrem bisherigen Weg abweichen. „Wir haben ein transparentes Verfahren mit Herrn Holzwarth gestartet, wir werden versuchen das bis zum Ende durchzuführen.“ Die Informationspolitik des OB sei „brillant“, so Rose-Losert. Und weiter: „Es geht nur gemeinsam mit der Stadt. Da stehe ich dazu.“