"Streich brennt", Fahrradbörse - Was am Wochenende rund um Winnenden geboten ist

Wer an diesem Wochenende bisher noch nichts geplant hat, hat Glück. Denn in und rund um Winnenden ist einiges los. Freunde der Brennkunst kommen voll auf ihre Kosten. Aber auch für Familien mit Kindern lohnt sich ein Ausflug: Zum Beispiel zur Hauptübung der Feuerwehr in Berglen oder nach Winnenden zum Osterfest rund um den Markbtrunnen. Wer ein neues Fahrrad benötigt, ist indes in Schwaikheim genau richtig.

Verkehrstüchtige Zweiräder können Zweiradler am Samstagmorgen, 1. April, von 8 bis 10 Uhr an der dortigen Radsporthalle (Badstraße 16) abgeben. Es steht die alljährliche Radbörse an. Bei der Anlieferung von Rädern gibt es eine Beratung. 5 Euro müssen dafür berappelt werden, oder aber 10 Prozent des Verkaufserlöses (maximal 50 Euro). Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr findet dann der Verkauf statt. Die Auswahl ist groß, wie es auf der ADFC-Homepage heißt. Fragen beantwortet Manfred Bareiß per Telefon: 07195/52734.

Im Berglener Teilort Streich wird ein Verkehrsunfall simuliert

Am Nachmittag des 1. Aprils steht in Berglen zunächst die Hauptübung der Feuerwehr auf dem Programm, ab 16 Uhr in der Ortsmitte von Streich (Kreuzungsbereich Tessinstraße/Alpenstraße). Die Berglener Wehr erhält Unterstützung aus Schorndorf, außerdem ist der Winnender DRK-Ortsverband mit von der Partie. Auf der Agenda steht die Simulation eines Verkehrsunfalls.

Feucht fröhlich geht es in Streich ab 17 Uhr weiter: Mit der Nacht der Brennereien. Bei „Streich brennt“ heißt es Platznehmen im Planwagen und damit bequem von Brennkessel zu Brennkessel gelangen. Veranstalter ist die Destillatgemeinschaft Streich. An ihren verschiedenen Hofstellen reichen sie den Besuchern schwäbisches Essen sowie Schnäpse, Liköre und andere Getränke, auch ohne Alkohol. Im Mittelpunkt steht jedoch das Schaubrennen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Familienfest am Marktbrunnen am Sonntagnachmittag

Wer am Wochenende dann noch nicht genug hat und am Sonntag, 2. April, noch dazu einen klaren Kopf, kann in der Winnender Innenstadt das Ostferfest besuchen. Girlanden und bunte Eier hängen zwar schon seit geraumer Zeit, aber am Sonntag erreicht die farbige Tradition des Osterbrunnens die Innenstadt mit einem kleinen Fest. Ab 13 Uhr lädt der Verein „Attraktives Winnenden“ in Kooperation mit dem Gesamtelternbeirat der Winnender Kindertageseinrichtungen, auf den Marktplatz ein. Um 14 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth den geschmückten Brunnen.

Es wird Kaffee und Kuchen, Kinderschminken und einen Kreativ-Verkaufsstand mit selbst hergestellten österlichen Dekorationsartikeln geben, außerdem eine Tombola, an der eine Vielzahl an Unternehmen in und um Winnenden als Sponsoren mitgewirkt haben. Ballonkünstler Lino erfüllt jeden Wunsch vor Ort und auch der Wöhrli-Bär hat seinen Besuch angekündigt.

„Wir freuen uns sehr auf den Osterbrunnen. Er läutet den Frühlingsbeginn ein und bringt Farbe in die Innenstadt“, freut sich Ellen Eichinger vom Gesamtelternbeirat der Kindertageseinrichtungen.

Bereits im Jahr 2014 wurden knapp 1500 Ostereier von Winnender Kindern aus insgesamt 15 Kindergärten in mühevoller Kleinarbeit bemalt. Die bunten Ostereier wurden bereits vom Team der Paulinenpflege Winnenden zusammen mit grünen Girlanden am Marktbrunnen angebracht.

Wetterprognose nicht ideal

Die Metereologen sehen für das Wochenende einige Regenschauer vorher. Beim Fest um den Osterbrunnen am Sonntag sollte das allerdings nicht weiter stören. „Die Wetterprognosen sind nicht ideal - wir hoffen, dass es nachmittags trocken ist. Die Angebote des Gesamtelternbeirates finden unter Pavillons statt und sind somit wettergeschützt“, schreibt Timm Hettich, Wirtschaftsförderer der Stadt auf Nachfrage.