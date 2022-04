Die heftigen Sturmböen am Donnerstag (7.4.) haben der Feuerwehr keine Einsätze beschert. Der Schwaikheimer Kommandant Stefan Rauleder berichtet auf Nachfrage unserer Zeitung zwar, dass am Nachmittag gegen 15 Uhr ein Baum an der Ziegelstraße am Schwaikheimer Ortsrand umgefallen sei. Den haben aber Mitarbeiter des Bauhofs beseitigt. Für heute warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen im Rems-Murr-Kreis.

In Winnenden, Leutenbach und Berglen hatten die Feuerwehren weder an Dächern,