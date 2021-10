Mit ihrer neuen Bar hat sich Jutta Brändle einen Traum erfüllt. „Ich habe mir überlegt, was zum Friseur passt – und was mir selber fehlt in Winnenden.“ Vor fünf Jahren wurde klar, dass sie mit ihrem Salon in den alten Räumen an der Ringstraße nicht bleiben kann. Geschickt, dass gegenüber das neue Mehrgenerationenhaus entstand. Die vage Idee, ein Café neben dem Friseur zu betreiben, erübrigte sich, da die Bio-Bäckerei Weber ein Tagescafé plante. Und so schließt Jutta Brändle die