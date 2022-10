Tauben in Winnenden: Wer hilft mit, die Population tierfreundlich einzudämmen?

Zur Regulierung des Taubenbestands in Winnenden hat die Stadt Winnenden vor vielen Jahren in der Innenstadt zwei Taubenschläge eingerichtet, welche vom Tierschutzverein Winnenden und Umgebung betreut werden. Hier werden weitere Helferinnen und Helfer gesucht. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Winnenden hervor.

Eier werden ausgetauscht

Im Taubenschlag des Alten Rathauses gibt es laut Stadtverwaltung derzeit 60 Nistzellen. Ziel ist es, dass mehr Tauben ihren Weg dorthin finden und nisten, damit die Eier ersetzt werden können und so kontrolliert dafür gesorgt werden kann, dass der Taubenbestand in Winnenden reguliert und auch gesund gehalten wird.

Die Eier, die ausgetauscht wurden, werden im Anschluss ausgelegt, so dass sie für Marder oder Eichhörnchen als Nahrung zur Verfügung stehen. Im Taubenschlag im Alten Rathaus wurden dieses Jahr bislang 214 Eier und im Taubenschlag der Kunstschule 219 Eier gegen künstliche Eier ausgetauscht. Seit 2017 wurden bereits mehr als 1800 Eier aus den Nestern genommen und durch Kunsteier ersetzt, um die Vermehrung der Tauben zu bremsen.

Lob an die Ehrenamtlichen

Bislang kümmern sich Verena Lang, Carolin Kubotsch, Irmtraud Hanke und Antje Weber um die Taubenschläge. Sie verrichten regelmäßig Aufgaben wie die Reinigung, stellen Futter und Wasser bereit und tauschen die Eier aus.

„Ein großes Lob geht an die freiwilligen Helferinnen des Tierschutzvereins Winnenden. Durch Ihre Arbeit sorgen Sie dafür, dass sich der Taubenbestand in Winnenden gesund und reguliert entwickeln kann“, wird Bürgermeister Jürgen Haas in der Pressemitteilung zitiert.

In der Pressemitteilung schreibt die Stadt: „Der Tierschutzverein Winnenden würde sich über weitere freiwillige Helfende sehr freuen, die Freude am Umgang mit Tieren haben und sie bei ihrer wichtigen Aufgabe unterstützen möchten.“ Interessierte sollten sich beim Tierschutzverein Winnenden (0 71 95/5 88 61 50) oder beim Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Winnenden (0 71 95/13-180) melden.