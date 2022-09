"The Voice of Germany" 2022: Julia Doubrawa aus Winnenden tritt vor Millionenpublikum im TV auf

Für Julia Doubrawa ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Die Sängerin aus Hertmannsweiler hat es aus Zigtausenden Bewerbungen als Kandidatin in die TV-Sendung „The Voice of Germany“ geschafft. Die Talentshow, bei der unter anderem Peter Maffay und Mark Forster in der Jury sitzen, ist am kommenden Donnerstag (8.9.) um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Voraussichtlich rund zwei Millionen Menschen werden den Auftritt der Winnenderin vor dem Fernseher verfolgen. Um den großen Ruhm geht es der 29-Jährigen aber nicht, wie unsere Redaktion bei einem Treffen wenige Tage vor der Ausstrahlung erfahren hat.

Zwar schießt die Zahl der Menschen, die ihr bei Instagram folgen, in die Höhe, seit sie ihren Auftritt bei „The Voice“ erwähnt hat. Und die Möglichkeit, vor einem so großen Publikum singen zu dürfen, macht Julia Doubrawa schon ein bisschen stolz. Ihre Motivation, sich bei der beliebten Musikshow zu bewerben, sei aber nicht gewesen, „dass mich möglichst viele Menschen sehen“.

Sie habe das vor allem für sich selbst getan: „Ich wollte wissen: Pack ich’s oder pack ich’s nicht? Was passiert und wie geht’s weiter? Und das konnte ich jetzt erleben.“

Ein Auftritt vor Mark Forster, Peter Maffay, Rea Garvey und der Silbermond-Frontfrau

Zu sehen ist Julia Doubrawa am Donnerstagabend bei ihrem Auftritt in den sogenannten „Blind Auditions“ (dt. blindes Vorsprechen), der ersten Runde von „The Voice of Germany“. Die Juroren – Mark Forster, Peter Maffay, der ehemalige Reamonn-Frontmann Rea Garvey und Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß – sitzen dabei mit dem Rücken zur Bühne. Sie hören die Kandidaten zwar, sehen aber nur das Publikum. Jeder Kandidat singt ein Lied, mit dem er versucht, einen oder mehrere Juroren (oder besser: Coaches) für sich zu gewinnen – allein mit seiner Stimme. Gelingt das, wird der Kandidat vom jeweiligen Coach auf die folgenden Sendungen vorbereitet. Haut aber keiner der Promis auf den roten Buzzer vor sich, der den Sessel automatisch in Richtung Bühne dreht, ist das Abenteuer „The Voice“ für den Kandidaten beendet.

Fest steht: Sie hat sich nicht verbogen für das Millionenpublikum

Ob Julia Doubrawa in die nächste Runde einzieht, wird vor der TV-Ausstrahlung natürlich nicht verraten. Auch, mit welchem Song sie zu hören ist, bleibt bis Donnerstag geheim. Fest steht aber: Verbogen hat sich die Winnenderin für den Auftritt vor Millionenpublikum nicht. Wie beim Besuch in der Winnender Redaktion hat sie auch bei der Aufzeichnung in Berlin eine Jeanshose und ein T-Shirt getragen. Dazu Sneakers an den Füßen, ihre markante schwarze Brille und die Haare zu einem Zopf gebunden.

Dass sie mitmachen durfte, ist für sie „eine Bestätigung, dass ich etwas kann“

Julia Doubrawa, das wird im Gespräch schnell klar, ist eine bescheidene, reflektierte Frau. Sie will nicht um jeden Preis im Mittelpunkt stehen. Sie strotzt nicht nur vor Selbstbewusstsein, sondern spricht auch offen über vermeintliche Schwächen.

Seit Jahren schon ist es für die 29-Jährige ein „Lebenstraum“, bei „The Voice“ mitzumachen – lange hat sie gezaudert, sich einfach nicht getraut. Als dann auf ihr Bewerbungsvideo tatsächlich eine Zusage der Produktionsfirma kam, war sie völlig aus dem Häuschen. „Man sagt ja selber nicht von sich: Ich bin voll die krasse Sängerin ... Okay, manche sagen das vielleicht schon, aber ich bin da nicht der Typ dafür. Deswegen war das für mich schon eine Bestätigung, dass ich etwas kann. Dass es gut ist, was ich mache.“

Julia Doubrawa hat erst die Stöckachschule und dann die Geschwister-Scholl-Realschule besucht, später das Berufskolleg Gebärdensprache der Paulinenpflege. Zunächst wollte sie Sozialarbeiterin werden, dann studierte sie Public Management, also Öffentliche Verwaltung. Seit 2017 ist sie im Rathaus angestellt. Heute leitet sie dort das Sachgebiet Soziales. Die Mischung aus Arbeit im direkten Kontakt mit den Menschen und Bürojob sagt ihr zu.

Musik macht sie ganz gerne „nebenher“, der Job als Beamtin gibt ihr Sicherheit

Und jetzt also „The Voice“. Müssen sich die Kolleginnen im Rathaus Sorgen machen? Startet Julia Doubrawa doch noch als Musikerin durch, spielt künftig nicht mehr auf Stadtfesten und Geburtstagen, sondern in großen Hallen und gibt dafür am Ende ihren Job im Rathaus auf? Julia Doubrawa gibt Entwarnung: „Früher war es schon mein Traum, dass die Musik irgendwann im Vordergrund steht. Heute mach ich’s ganz gern nebenher, weil ich ein Mensch bin, der Sicherheit im Leben braucht – und als Beamtin habe ich die.“

Hinzu kommt: „Ich reise sehr ungern.Ich verbringe meinen Urlaub am liebsten in Winnenden.“ Schon für die Show nach Berlin fahren zu müssen, sei eine Herausforderung gewesen.

Als Kind auf Dosen und Töpfen herumgetrommelt

Fest steht aber auch: Musik wird immer eine große Rolle spielen im Leben der Winnenderin. „Als Kind habe ich auf Tupperdosen und Kochtöpfen herumgetrommelt, da wollte ich noch unbedingt Schlagzeug lernen. Dann kam die erste Gitarre, eine Kindergitarre, die ich heruntergespielt habe, bis sie kaputt war. Mit neun oder zehn hatte ich dann ein Jahr Gitarrenunterricht – und den Rest hab ich mir selber beigebracht.“

Neben selbst geschriebenen Songs spielt Julia Doubrawa Coverversionen von den Backstreet Boys bis Helene Fischer. Dabei verleiht sie den Liedern in der Akustikversion eine eigene Note. Stets tritt sie ohne Band auf: Auf der Bühne steht immer nur sie mit ihrem Instrument.

Auch ihre Fußballmannschaft ist am Donnerstag im TV zu sehen

Als Einzelkämpferin würde sich Julia Doubrawa aber nicht bezeichnen. Die Familie, ihre Brüder und die Eltern, seien ihr das Allerwichtigste, sagt sie. Sogar ein Tattoo auf dem Unterarm hat sie ihnen gewidmet.

Außerdem spielt sie für die Spielgemeinschaft VfR Birkmannsweiler / SSV Steinach in der Fußballbezirksliga. Sie steht im Tor und ist als Co-Trainerin im Einsatz. „Ich bin eine totale Teamplayerin, für mich würde Einzelsport keinen Sinn machen. Da würde ich mich erst gar nicht dazu aufraffen“, sagt sie und lacht.

Im Rahmen der Dreharbeiten für „The Voice of Germany“ war ein Kamerateam auch bei einem Fußballtraining zu Gast. Die ganze Mannschaft wird am Donnerstagabend gemeinsam vor der Glotze sitzen.

Vor der Kamera zu stehen war eine neue Erfahrung für Julia Doubrawa

Auch Julia Doubrawa ist gespannt, wie sie sich am Ende geschlagen hat vor der Kamera. Ständig interviewt, fotografiert, gefilmt zu werden, war eine ganz neue Erfahrung für sie – und fühlte sich am Anfang komisch an. „Was man aber sagen muss: Die Produktion ist sehr, sehr respektvoll. Wir wurden da nie schlecht behandelt, in keiner Weise. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch mit meinen Konkurrenten.“

Und obwohl sie vor ihrem Auftritt „furchtbares Lampenfieber“ hatte, sei die Erfahrung „einmalig“ gewesen. „Ich kann das noch gar nicht so richtig fassen. Den Moment auf der Bühne im Kopf zu behalten, ist gar nicht so einfach. Man vergisst auch ganz vieles, was passiert ist. Das liegt, glaube ich, am Adrenalinrausch.“

Gut, dass Julia Doubrawa die Möglichkeit hat, den Auftritt noch einmal von Anfang bis Ende zu erleben am Donnerstagabend. Dann erfahren auch alle anderen, ob sie es in die nächste Runde geschafft hat – und schon bald erneut vor einem Millionenpublikum singen wird.