Tipp für trübe Sonntage: Mit der ganzen Familie zur Modelleisenbahn in Winnenden

Der Winter zeigt sich in diesen Tagen von seiner besonders trüben Seite. Das Wetter lädt weder zu sonnigen Spielplatzausflügen, noch zum Schlittenfahren ein. Ein Geheimtipp für Familien: die große Modelleisenbahn der „Privaten Modellbahnervereinigung Winnenden“ (PMW) im Winnender Industriegebiet. Immer sonntags von 10 bis 16 Uhr hat das kleine Tüftler-Paradies in einer ehemaligen Lagerhalle für Besucher geöffnet.

Was gibt es hier zu sehen?

Auf rund 340 Quadratmetern haben die Hobby-Eisenbahner eine detailverliebte Miniaturwelt erschaffen. Es gibt mehrere Bahnhöfe, die nach ihren Betreibern benannt sind. Der zweite PMW-Vorsitzende Holger Loch (61) zum Beispiel ist für den Bahnhof Holgersdorf verantwortlich, den einzigen Kopfbahnhof in der Anlage. Weitere Bahnhöfe heißen „Arnheim“ („kommt von Arno“), Wilhelmsburg, Alfingen oder Mayerhofen. „Das sind Fantasiebauten. Wir haben eine gemeinsame Hauptstrecke, zweigleisig, die alle Bahnhöfe miteinander verbindet. Es ist im Prinzip wirklich ein großer Kreis mit 600 Metern Länge“, erklärt Holger Loch. Mit allen Verästelungen und Nebenstrecken kommt die Anlage auf rund drei Kilometer Gleisstrecke.

Um die Bahnhöfe herum sind kleine Häuschen aufgebaut, Kirchen, Autos, Fußgänger, Wald- und Berglandschaften mit Tunnel. Hier rauscht ein ICE zwischen Bäumen hindurch, dort quält sich eine Zahnradbahn das Gebirge hinauf. Ein Highlight für Eisenbahn-Romantiker: das historische Bahnbetriebswerk mit drei Drehscheiben, wie in den 50er-Jahren.

Wenn die Modellbahner ihre Anlage sonntags in Betrieb nehmen und vorführen, sind rund 15 Ehrenamtliche im Einsatz. Zwischen den Bahnhöfen fahren die Züge automatisch gesteuert, im Bahnhof selbst muss jeweils der zuständige Fahrdienstleiter den Verkehr regeln. Loch und Co stehen dabei vor komplizierten Armaturen, legen Schalter um und drücken Knöpfe, bestimmen den Fahrplan.

Wer steckt dahinter?

Die Modellbahnervereinigung Winnenden gibt es seit mehr als 60 Jahren. Holger Loch selbst ist als Junge dazugestoßen. „Wir haben fast direkt daneben gewohnt. Eines Tages ging mein Vater mit mir hin – da war's passiert. 1968 war das, glaube ich.“

Neben Männern wie Loch, der seit einem halben Jahrhundert tüftelt und bastelt, gibt es im Verein aber auch Nachwuchs-Eisenbahner. Timon Barth zum Beispiel, 17 Jahre alt. Der Winnender Schüler ist selbst schon seit Jahren dabei und betreut mittlerweile den Bahnhof „Arnheim“.

Die Lagerhalle in der Daimlerstraße ist seit mittlerweile 18 Jahren das vierte Domizil des Vereins: Angefangen hat er in der Schreinerei Haag in der Schmidgallstraße, dann war die Eisenbahn hinterm Adler untergebracht, anschließend 26 Jahre lang in der Ziegelei. „Wir sind Privatleute. Wir haben die Eisenbahn schon immer öffentlich vorgeführt, auch in den früheren Anlagen“, erklärt Holger Loch.

Termine, Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Modellbahner führen ihre Eisenbahn immer sonntags von 10 bis 16 Uhr vor, das nächste Mal am 4. Dezember. Weitere Termine sind der 11., 18., und 26. Dezember, und im neuen Jahr 2023 der 1., 6., 8., 15., 22. und 29. Januar sowie der 5. Februar.

Mit den Eintrittsgeldern finanziert der Verein die Raummiete, Kosten für Strom und Gas. Kinder bis fünf Jahre werden umsonst eingelassen, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen 1,50 Euro, Erwachsene sechs Euro. Eine Familienkarte für zwei Eltern mit maximal vier Kindern bis 14 Jahre kostet 13 Euro. Wer etwas mehr geben möchte, darf das gerne tun – die hohen Energiekosten machen auch der PMW zu schaffen. Außerdem hatte der Verein in den vergangenen Jahren mit der Corona-Pandemie und den Auflagen zum Infektionsschutz zu kämpfen.

Die Modelleisenbahn liegt etwas versteckt in einem Erdgeschoss in der Daimlerstraße. Von außen deutet kaum etwas auf die liebevoll gestaltete Fantasiewelt hin. Der Eingang befindet sich an der rechten Seite des Gebäudes Nummer 12 und ist über die Einfahrt zu erreichen. Barrierefrei ist die Anlage leider nicht.