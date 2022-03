Der Winnender Ehrenbürger Siegfried Steiger, Gründer der Björn-Steiger-Stiftung, ist am Donnerstag gestorben – nur knapp drei Wochen nach seiner Frau Ute Steiger. Die Stiftung verkündet, der 92-Jährige sei „friedlich zu Hause im Kreise seiner Familie in Winnenden für immer eingeschlafen“. Die Lebensleistung Steigers und seiner Frau ist es, die Notfallhilfe in Deutschland revolutioniert zu haben.

Diesem Engagement vorausgegangen war ein persönlicher Schicksalsschlag: Björn, ihr neun