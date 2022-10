"Unrechtsstaat BRD": Rentner aus Winnenden wegen Reichsbürger-Homepage angeklagt

„Unrechtsstaat BRD“ lautete der Titel der Homepage eines Winnender Rentners, auf der dieser Reichsbürger-Ideologie verbreitet hat. Sie ist mittlerweile aus dem Netz genommen. Wegen vier Sätzen auf dieser Seite stand ihr ehemaliger Betreiber am Mittwoch, 5. Oktober vor dem Waiblinger Amtsgericht, angeklagt wegen „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“. Für dieses Delikt sieht Paragraf 90a des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor.

Deutschland ein „Unrechtsstaat“, in dem Richter ungestraft Verbrechen begehen

Gegenstand der Verhandlung waren folgende Aussagen: „Das Rechtssystem BRD ist grundsätzlich auf Betrug des Volkes, seine Entrechtung und Entmachtung angelegt“; „Deutschland ist ein Unrechts- und Verbrecherstaat, kein Rechtsstaat“; „Die Akteure der Staatsgewalt missbrauchen ihr Recht zur Gesetzgebung und zur Rechtsprechung vorsätzlich dazu, zwischen dem Volk und seinen Rechten einen Wall an Gesetzen und Rechtsprechung aufzubauen, gegen den anzurennen der Bürger sich nur eines holen kann, eine blutige Nase – und die verletzten Rechte bleiben“; und der Satz: „Damit sind alle Verbrechen, die von Richtern begangen werden, jeglicher Kontrolle durch das Grundgesetz entzogen.“

Für diese vier Sätze, berichtete der Betreiber der Homepage in einer Verhandlungspause, habe er einen Strafbefehl über 4000 Euro erhalten. Nachdem der Angeklagte gegen den Strafbefehl Protest eingelegt hatte, kam es nun zur mündlichen Verhandlung.

Seit Jahren hält er die Justiz auf Trab, trägt vor Gericht ellenlange Monologe vor

Es handelt sich bei ihm um keinen Unbekannten, weder für die Justiz, noch für die Öffentlichkeit. Seit Jahren führt er einen Kampf gegen die Justiz, speziell das Amtsgericht Waiblingen, das seiner Ansicht nach nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht und ohne rechtliche Grundlage Recht spricht. 2018 wurde der hoch verschuldete Mann nach zähen Verhandlungen, in denen er überwiegend Monologe geführt hatte, vom Amtsgericht Waiblingen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte versucht, einen Gerichtsvollzieher aus seiner Winnender Wohnung zu werfen. (Nachzulesen ist dieses Gerichtsdrama in drei Akten hier, hier und hier.)

Bereits vor Beginn der aktuellen Verhandlung kam es zu einem lebhaften Wortwechsel zwischen Richter Fabian Lindner und mehreren Zuschauern, denen aufgrund der beschränkten Anzahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze der Aufenthalt im Gerichtssaal verwehrt wurde.

Die Sitzung selbst nahm einen über Strecken hinweg recht lebhaften Verlauf. Gleich drei Befangenheitsanträge brachte der Angeklagte in ihrem Verlauf gegen den Richter vor, den ersten noch vor Verlesung der Anklageschrift. Er begründete ihn damit, dass der Richter nicht bereit sei, die auf dem Personalausweis des Angeklagten eingetragene deutsche Staatsangehörigkeit durch das Beantragen eines „Staatsangehörigkeitsausweises“ zu überprüfen – klassische Reichsbürger-Rhetorik.

In seiner Erwiderung zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen bestritt der Angeklagte grundsätzlich, dass es sich bei der Bundesrepublik um eine Demokratie und einen Rechtsstaat handle. Das deutsche Volk werde seit 70 Jahren von der Staatsgewalt betrogen, gab er Einblick in sein Weltbild. Das Verfahren gegen ihn habe wie die gesamte Staatsgewalt keinerlei Rechtsgrundlage, bei den daran beteiligten Richtern handle es sich um „Meineidrichter“. Es gehe lediglich darum, ihn „mundtot zu machen“.

Der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Amtsgerichts warf er Urkundenfälschung vor, der gegen ihn erlassene Strafbefehl sei rechtswidrig, Polizei und Staatsanwaltschaft hätten ihm sein Recht auf Akteneinsicht verweigert. Auf seiner Homepage hätten sich insgesamt 740 Unterseiten mit 200.000 Sätzen befunden, kündigte der Angeklagte an, er habe vor, in dem Verfahren 47 zum Beweis seiner Aussagen vorzutragen.

Alle Anträge wegen Befangenheit des Richters werden abgelehnt

Der zweite Befangenheitsantrag folgte nach anderthalb Stunden, als Richter Lindner den Angeklagten in seinem Vortrag unterbrach und den Beschluss verkündete, das Gericht werde dessen weitere, schriftlich vorliegende Ausführungen im „Selbstleseverfahren“ studieren. Dadurch, so der Angeklagte, greife der Richter in seine Rechte als Beschuldigter ein, beeinträchtige die Öffentlichkeit und schließe die Zuhörer im Saal aus.

Beide Anträge wurden von Amtsgerichtsdirektor Michael Kirbach als unzulässig zurückgewiesen. Einen dritten Antrag, den der Angeklagte unmittelbar nach der Mittagspause formulierte und in dem er forderte, den Richter selbst vom weiteren Verfahren auszuschließen, da es sich bei ihm um einen gesetzlichen Richter handle und er nicht berechtigt sei, das Verfahren fortzusetzen, wies Lindner unmittelbar zurück. Der Antrag diene lediglich dem rechtsmissbräuchlichen Ziel, das Verfahren zu verschleppen und beruhe auf „einer völlig abwegigen Begründung“.

Richter Lindner zum Angeklagten: „Ich appelliere an Ihren Verstand“

„Ich appelliere an Ihren Verstand“, unterbrach Linder schließlich am Spätnachmittag zur vorgerückten Stunde die Verhandlung. Er forderte den Angeklagten auf, sich bewusstzumachen, um was es in diesem Strafverfahren gehe, „nämlich um Ihnen vorgeworfene Äußerungen im Internet, und nicht um die Darstellung Ihrer politischen Einstellung.“ Die Sitzung werde an einem neuen, von Amts wegen bestimmten Termin fortgesetzt.