Verkaufsverbot für Artemisia: Anamed-Vorsitzender Hirt will nicht aufgeben

Zur Winnenden-Premiere des Dokumentarfilms „Das Fieber – Der Kampf gegen Malaria“ über Anamed und Artemisia sind 70 Interessierte ins evangelische Gemeindehaus gekommen, überwiegend ältere Frauen. Ruhig und konzentriert hörten zunächst 15 Leute zu, als der Anamed-Vorsitzende Hans-Martin Hirt am sieben Meter langen Info-Tisch vorab Tipps zur Aufbewahrung des selbst angebauten und getrockneten Artemisia-Krauts gab: „In einem Glas mit Gummidichtung“, nichts anderes, sonst gehen Wirkstoffe raus und Feuchtigkeit/Pilz rein.

Selber ziehen und verzehren ist nicht verboten, der Handel aber schon. Kunden hierzulande schwören darauf, dass Artemisia auch andere Infekte und sogar schwere Krankheiten in Schach halten könne, Studien dazu fehlen aber. Ein Ehepaar reiste am Donnerstag aus Offenburg an, „weil wir sehr gute Erfahrungen mit Artemisia annua gemacht haben“, wie der Mann in der Vorstellungsrunde sagte.

Briefe an die Kreisräte, Hoffnung durch ein wiedergefundenes Dokument

Der Hausherr, Pfarrer Karl Braungart, hat den Raum „auch aus Solidarität bei der derzeitigen rechtlichen Lage“ zur Verfügung gestellt: Die Firma Teemana, für den Vertrieb des Artemisia-annua-Tees und -Pulvers gegründet, hat ein Verkaufsverbot auferlegt bekommen, weil die Heilpflanze nach der Novel-Food-Verordnung der EU nicht als Lebensmittel zugelassen sei.

Seit 2019 befinden sich Teemana und der Rems-Murr-Kreis daher in gerichtlichen Verfahren. Immer wieder legt Rechtsanwalt Eisenhart von Loeper Widerspruch ein, und Hirt sucht nach Unterlagen, die eine frühere Genehmigung belegen. Just am Donnerstag fand er ein Papier vom Zoll aus dem Jahr 2011, auf dem steht, dass „die Prüfung durch das Regierungspräsidium in Bezug auf Arzneimittelrecht und Pflanzenschutzrecht keine Beanstandung ergeben hat“. Wieder einmal schöpft Hirt in seinem aufreibenden Kampf Hoffnung. Zuvor hatte er sich hilfesuchend an alle Kreisräte gewandt.

Hans-Martin Hirt beantragte auch die Entsiegelung des Tee-Lagers: „Ein großer Teil meiner Lieferungen geht regelmäßig an Universitäten, Apotheker, Forscher, Ärzte und Entwicklungsorganisationen im In- und Ausland.“ 1000 Kilo Artemisia gehöre zur „eigenständigen Edition-Rohstofflogistik“, sei „gerade nicht im Besitz von Teemana“.

Der Behördenvertreter reagiert so: „Zur Freigabe von Teilmengen benötigen wir konkrete Angaben zu jeder einzelnen Sendung: wer, wie viel und zu welchem Zweck inclusive Bestätigung der empfangenden Person/Institution. Wir prüfen die Anfrage dann in Rücksprache mit der für den Empfänger zuständigen Behörde.“