Die Ehre gebührt den Hunden. „Hätten sie nicht so komisch reagiert, und hätte der Hund des Mannes nicht so komisch gebellt, wir wären nicht auf ihn aufmerksam geworden.“ Annette Menschel ist noch am Mittag ganz aufgewühlt von der Rettung bei ihrem Morgenspaziergang. Sie und ihre Bekannte haben beim Gassigehen den vermissten 72-Jährigen aus Weinstadt gefunden.

Die kauernde Gestalt an der Uferböschung fiel Fußgängern nicht auf

Am Vortag war der Mann um 10 Uhr zu