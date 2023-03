Versorgung trotz Streik sichergestellt: Volle Supermarkt-Regale in Winnenden

Das große Chaos ist am Montag trotz des Großstreiks von Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ausgeblieben. Ende der vergangenen Woche hatten Experten Probleme auch in der Logistikbranche prognostiziert, die sich dann wiederum auf die Versorgung der Supermärkte ausgewirkt hätten. In Winnenden war die Situation am Montag jedoch entspannt.

Aldi, Rewe, Lidl und Netto: Dasselbe Bild

Egal, in welchem Supermarkt man schaut: Die Regale sind gut gefüllt. Bei Aldi (Schorndorfer Straße), Rewe (Adlerplatz), Lidl (Waiblinger Straße) und Netto (Marktstraße) hat sich dasselbe Bild ergeben. Bei Lidl war der Parkplatz am Montagvormittag um 10 Uhr außergewöhnlich gut besucht. Von einigen Winnendern scheint der Streiktag also für den Wocheneinkauf genutzt worden zu sein. Im Supermarkt selbst ist nicht ansatzweise etwas von Lieferproblemen zu sehen. Im Gegenteil: Mehrere Mitarbeiter haben Regale mit neuen Waren befüllt.

Dies war im Vorfeld auch so von den Kommunikationsabteilungen der Supermarktketten mitgeteilt worden. „Wir erwarten keine gravierenden Auswirkungen durch den angekündigten Streik und können eine ausreichende Warenversorgung unserer Märkte (...) sicherstellen“, hieß es beispielsweise von einem Edeka-Pressesprecher auf Nachfrage. „Es wird zu keinerlei Engpässen bei der Belieferung unserer Märkte kommen“, erklärte ein Rewe-Sprecher.

Primo Prezzo: Platzprobleme am Steinweg

Auch Silvestro Hharra vom italienischen Supermarkt „Primo Prezzo“ am Steinweg gibt Entwarnung. „Auswirkungen vom Streik habe ich nicht mitgekriegt“, antwortet er beim Besuch der Redaktion. Die Regale sind auch hier voll. „Eigentlich habe ich sogar zu wenig Platz“, sagt der Inhaber des Ladens, der momentan dringend nach Personal sucht.