VfR Birkmannsweiler: Vorstände wiedergewählt, Mitgliederschwund gestoppt

Der VfR Birkmannsweiler hat seine Vorstände wiedergewählt. Sportlich ist der Verein gut aufgestellt, für Tischtennis steht der Aufstieg in die Regionalliga an, die Fußballer spielen in der Kreisliga A gut mit. Der Mitgliederschwund während der Corona-Zeit scheint gestoppt zu sein. Am vergangenen Freitag fand die Mitgliederversammlung im Vereinsheim „Talaue“ statt. Das berichtet Marco Kelch in einer Pressemitteilung.

Marco Kelch und Matthias Fehleisen sind weiterhin gleichberechtigte Vorsitzende des VfR Birkmannsweiler. Neue Gymnastik-Abteilungsleiterin ist Alisa Schäfer, neuer Tischtennis-Abteilungsleiter ist Marco König. Beisitzer/-innen und Kassenprüfer blieben unverändert. Gerne würde der Verein einen weiteren Posten in Führungspositionen vergeben, denn die seien allesamt recht knapp personell besetzt.

„Der in der Corona-Zeit herrschende Mitgliederverlust scheint gestoppt“, freute sich Vorstand Kelch bei seinem Geschäftsbericht. Schon im zweiten Jahr liege die Mitgliederzahl bei 800. „Wir hoffen, dass es jetzt wieder aufwärtsgeht.“ Die Sportangebote des Vereins werden in allen Altersgruppen und Sportarten gut nachgefragt. Lediglich beim Kleinkinderturnen für Kids im Kindergartenalter ist es dem VfR nicht möglich, eine Übungsleiterin zu finden. Gerne sei der Verein bereit, Interessierte an die Aufgabe heranzuführen, die Ausbildungskosten und eine Übungsleiterpauschale zu bezahlen.

Keine Vereinsfeste in 2023

Die finanzielle Situation des VfR werde von Jahr zu Jahr besser, die Einführung von Abteilungsbeiträgen im Jahr 2022 trage hierzu bei. Dennoch blieben die Raten für das 2012 abgebrannte und 2014 neu errichtete Vereinsheim weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Vereinsausgaben. 2023 müssen wegen der Belegung der Buchenbachhalle leider Vereinsfeste ausfallen, die zu Einnahmen geführt hätten.

2024 braucht der Verein eine Folgefinanzierung für seine Baukredite. Weil Bausparverträge vorsorglich bespart wurden, bleibt der Verein mit dem größten Teil der neuen Kredite unabhängig von den gestiegenen Bauzinsen.

Der Leiter der Geschäftsstelle des VfR, Marcel Murthum-Rumpf, stellte das Jugendschutzkonzept des VfR vor. Bisher achte man auf Führungszeugnisse bei Übungsleitern, es sollen künftig aber schrittweise weitere Maßnahmen moderner Jugendschutzkonzepte eingeführt werden. Dazu gehören beispielsweise die regelmäßige Sensibilisierung von Jugendlichen, Eltern und Übungsleitern, gemeinsames Verlassen von Kabinen, so dass kein Kind alleine zurückbleibt, Fotografierverbot in Kabinen und klare Regeln zur Berührung von Kindern und Jugendlichen.