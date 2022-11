Wahl der Württemberger Weinkönigin: Winnenderin Carolin Häußer (27) kandidiert

Weinmacher und Weinfreunde aus Winnenden fiebern in diesem Jahr der 57. Wahl der Württemberger Weinkönigin entgegen, denn eine der fünf Kandidatinnen ist Carolin Häußer aus Winnenden-Höfen. Dies berichten Mitglieder des Winnender Wein- und Kulturvereins sowie das Fachblatt „Rebe und Wein“.

Die öffentliche Wahl (keine Karten mehr an der Abendkasse, sorry), findet am Donnerstag, 17. November, im hohenlohischen Pfedelbach statt, wird moderiert vom Chefredakteur der Heilbronner Stimme, Uwe Heer, und entschieden von einer 30-köpfigen Fachjury. Genannt wird die Wahl vom Veranstalter Weinbauverband Württemberg übrigens „Krönungsveranstaltung“.

Carolin Häußer (27) hat laut „Rebe und Wein“ Württemberger Weinbau im Blut und damit eine gute Startchance. Seit dem erfolgreich abgeschlossenen Studium des Internationalen Weinmanagements an der Hochschule Heilbronn ist sie als Marketing-Managerin im Familienweingut in Winnenden-Höfen tätig. „Als Weinkönigin möchte sie ein Jahr lang ein aufstrebendes, innovatives Anbaugebiet mit immer mehr jungen und talentierten Winzern repräsentieren und Württembergs Wein und dessen Kultur nahbar und zugänglich machen“, so „Rebe und Wein“ in der Kurzbeschreibung.

In Winnenden bekannt und vernetzt

In ihrer Heimatstadt ist Caro Häußer gut bekannt und bestens vernetzt. Sie wurde in den Jugendgemeinderat gewählt, trat bei der ersten Wahl zum „Winnender Mädle“ an, sportelte mit den Happy Hoppers und ist für das Deutsche Rote Kreuz als Rettungssanitäterin im Einsatz. Das elterliche Weingut gehört von Anfang zur Veranstaltergemeinschaft der Winnender Weintage und es stellte im Jahr 2021 komplett auf Bio-Weinbau um. Klar, dass nicht nur die Mitglieder des WWKV Caro die Daumen drücken werden.

Und das sind Carolin Häußers Konkurrentinnen: