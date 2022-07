Waldbrand-Gefahr! Stadt Winnenden sperrt ab sofort (20.7.) drei Grillplätze

Hitze, Hitze, Hitze: Bis zu 36 Grad Celsius hat es am Mittwoch um die Mittagszeit in Winnenden. Je heißer, desto trockener, je trockener, desto höher die Brandgefahr in Wald und Wiesen. Die Stadt hat deshalb jetzt ihre Grillplätze gesperrt. Auch die Gemeinden Leutenbach, Schwaikheim und Berglen folgen einer entsprechenden Empfehlung des Landratsamts Rems-Murr. Dieses schätzt die Waldbrandgefahr als „sehr hoch“ ein. Die Feuerwehr Winnenden wäre auf den Ernstfall vorbereitet.

Absperrband flattert um die Grillplätze in Bürg, Hertmannsweiler und Haselstein, ein Hinweisschild weist die Besucher auf das Grillverbot hin. Ausweichmöglichkeiten gibt es kaum noch: In Schwaikheim wird die Grillstelle Waiblinger Berg nach Angaben des Ordnungsamts geschlossen. In den Berglen ist „das Grillen und Feuermachen“ auf dem Waldspielplatz Kottweil, auf dem Spiel- und Bolzplatz Oppelsbohm und auf dem Kinderspielplatz Reichenbach „streng verboten“ – ausdrücklich auch auf mitgebrachten Grillgeräten.

Grillstelle in Leutenbach noch offen

Lediglich in Leutenbach sieht die Gemeinde keinen Anlass, die Grillstelle Dalmenhölzle zu sperren. „Das Dalmenhölze liegt nicht in einem Waldgebiet, sondern zwischen Kreisstraße und Feldern. Bei Einhaltung der Regelungen sehen wir dort derzeit keine unverhältnismäßige Gefahr für einen Flächenbrand“, teilt Hauptamtsleiter Jakob Schröder auf Anfrage mit. „Da wir kaum Waldgebiet auf der Gemarkung haben, sehen wir bei uns derzeit keine Gefahrenlage, welche über die übliche Sommerbedingungen hinausgehen. Wir werden die Situation allerdings weiter beobachten.“

Förster: Unser Wald „weniger anfällig“

Wo es allerdings Wald gibt, mahnt Ulrich Häußermann, der stellvertretende Forstamtsleiter des Rems-Murr-Kreises, zur Vorsicht: „Durch die anhaltende Hitze ist die Waldbrandgefahr im Wald sehr hoch. Dies ist unser persönlicher Eindruck, der sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Deutschen Wetterdienstes deckt.“ Das Rauchen im Wald sei von März bis Ende Oktober sowieso verboten.

Im Raum Winnenden stelle sich die Situation allerdings anders dar, als in Regionen in Südeuropa, aus denen vermehrt Waldbrände gemeldet werden. „In unserer Region prägen Laubmischwälder die Landschaft: Diese sind weit weniger anfällig gegenüber flächigen Waldbränden als die Kiefernwälder in Südeuropa.“ Zwar könne es auch hier passieren, dass dürres Astmaterial oder Laub zu brennen beginne, „die Ausbreitung über etliche Quadratkilometer ist aber eher unwahrscheinlich“.

Feuerwehr: „Wir sind vorbereitet“

Mit Flächenbränden hatten es auch die Feuerwehren in und um Winnenden in den vergangenen Jahren immer wieder mal zu tun. Meistens hatten sie das Feuer aber schnell unter Kontrolle – das bestätigt auch der Winnender Feuerwehrsprecher Florian Claß. „Wir sind vorbereitet“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion, „wir haben Fahrzeuge, die Löschwassertanks integriert haben, an allen drei Standorten.“ Das ist wichtig, weil es in der Natur oft keine direkte Möglichkeit gibt, an ausreichend Wasser zu kommen. Zumal Bäche und Flüsse in Zeiten der Dürre wenig Wasser führen. Primär muss also auf das öffentliche Wassernetz zurückgegriffen werden. Szenarien, die „Wasserförderung über lange Wegstrecken“ notwendig machen, integriert die Winnender Feuerwehr regelmäßig in ihren Übungsbetrieb.

Die zweite Herausforderung neben der Wasserversorgung: der schwierige Zugang zu den Einsatzorten. „Das Feuer sucht sich nicht immer den besten Platz direkt am Wegrand aus“, sagt Florian Claß. Wenn die großen, schweren Wagen nicht nah ans Feuer heranfahren können, müssen lange Schlauchleitungen gelegt werden. Als Hotspots hat die Feuerwehr unter anderem die jetzt geschlossenen Grillstellen auf dem Schirm: „Da sind wir ortskundig und entsprechend vorbereitet.“

Die Einsatzleitung bei Feuern auf dem Gebiet einer Stadt oder Gemeinde hat die jeweilige örtliche Feuerwehr. Sollte es parallel zu fünf, sechs Bränden gleichzeitig kommen, würde im Landratsamt ein Führungsstab zur Koordination einberufen, erklärt Florian Claß. Die Sorge, es könnte zu einer Katastrophe kommen, ist bei der Feuerwehr aber gering. Claß und seine Kameraden bauen auf die Vernunft der Menschen in der freien Natur. Und im Brandfall gilt: Schnell 112 rufen, nicht selber löschen!