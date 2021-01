Wann öffnen die Kitas in Winnenden wieder regulär? Am Mittwoch kam den Verantwortlichen der Landesregierung zunächst eine nachgewiesene Virusmutation in einer Freiburger Kita bei der Klärung dieser Frage in die Quere. Wie beurteilt die Stadt Winnenden die Situation? „Es ist schwierig“, sagt Thomas Pfeifer, Amtsleiter für Jugend und Familien. „Auch wir wissen momentan nicht, wie es weitergeht, welche Auswirkungen der Fall aus Freiburg hat.“ Es gebe zwei Extreme. „Man kann das Ganze nur auf