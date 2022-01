Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr eingeläutet. Rund um den Drei-Könige-Feiertag am Donnerstag, 6. Januar, tut sich für einige die Frage auf: Wohin mit meinem Christbaum? Wann muss ich ihn abschmücken? Wann werden die Bäume in Winnenden, Berglen, Leutenbach und Schwaikheim geholt? Diese Frage stellt sich ganz besonders dann, wenn die Tanne bei jedem noch so kleinen Windhauch ihre Nadeln im Wohnzimmer verteilt.

Für Abhilfe sorgt das Team der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM), und