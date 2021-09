Kinofreunde dürfen sich den 16. März 2020 merken: An diesem Montag vor anderthalb Jahren wurde bundesweit der erste große Corona-Lockdown beschlossen und kurz darauf wirksam. Im Winnender Olympia-Kino liefen die Filme „Enkel für Anfänger“ und „Känguru-Chroniken“, das weiß Kino-Inhaber Bernhard Eppler noch ganz genau. Er saß zum letzten Mal im Ticket-Verkaufsschalter seines Kinos und machte am Schluss das Licht aus und die Saaltüren zu. So endeten 85 Jahre Winnender Kinogeschichte, ohne dass