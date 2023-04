Was Busunternehmer Harald Römer aus Winnenden vom 49-Euro-Ticket hält

Das 49-Euro-Ticket zieht seine Kreise, bevor es überhaupt gültig ist. Verärgerte Kunden hier, Unsicherheiten da. Unmittelbar betroffen vom neuen Fahrschein ist auch Reiseunternehmer Harald Römer aus Winnenden. Was sagt er zum Deutschlandticket?

Über die Ostertage war er selbst dabei, bei einer Reise seines Unternehmens in die Toskana. „Die Nachfrage ist wieder da. Schulen, Vereine und Firmen planen wieder Ausflüge“, freut sich der Unternehmer. Schließlich waren besonders Reiseunternehmen, wie das der Römers, von der Pandemie gebeutelt. Ob die Nachfrage so bleibt, ist zumindest hinsichtlich eines Teils der Kunden fraglich. „Es könnte schon sein, dass Gruppe, die bisher mit dem Bus reisen, vielleicht auf den Zug umsteigen, weil sie das 49 Euro Ticket haben“, sagt Römer. Trotzdem ist er grundsätzlich von dem neuen Fahrschein überzeugt. „Es gibt auch hierfür eine Nachfrage“, weiß er.

Wie künftig Verkehrsströme messen?

Gleichzeitig sieht Harald Römer, der mit seinem Busunternehmen in Winnenden auch Linien im Nahverkehr besetzt (332, 334 und 335), allerdings auch Probleme, unter anderem auf Verkehrsbetriebe, zukommen. „Es wird sehr schwierig und aufwendig, die Verkehrsströme abzubilden“, sagt er. Habe man bisher unter anderem an Hand von Fahrscheinen erkennen können, welche Linien besonders frequentiert sind, geht das ab Mai durch die Vereinheitlichung nicht mehr. Muss also wieder auf Menschen gesetzt werden, die in Bussen und Bahnen die Fahrgäste zählen? „Davon wollte man eigentlich weg, weil es extrem aufwendig ist“, sagt Harald Römer.

Finanzierung gesichert?

Ebenso zweifelt der Busunternehmer, ob die Finanzierung auch in den kommenden Jahren gesichert ist. Allein der Bund will in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro für das 49-Euro-Ticket bereitstellen. Zudem könnte es ein Ungleichgewicht geben, was die verschiedenen Verkehrsbetriebe betrifft. „Wenn jemand in Stuttgart das Ticket kauft, aber dort gar nicht Bus- und Bahn fährt, dann hat der VVS das Geld und nicht der eigentlich zuständige Verkehrsbetrieb“, nennt Römer ein Beispiel.

Wo ist das Ticket verfügbar?

Wer das Ticket nicht über das Internet beziehen möchte, kann dies auch am DB- oder VVS-Schalter tun, zum Beispiel am Hauptbahnhof in Stuttgart. Nötig ist dazu ein Personalausweis. Das berichtet der Winnender Albert Petersen unserer Redaktion.