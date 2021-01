In ihrem Schokoladengeschäft am Marktplatz hat Ulli Maurer Platz für Schaufensterpuppen gemacht. „Ich will meinen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Bekleidungsgeschäfte nicht öffnen dürfen, ein bisschen unter die Arme greifen“, erläutert sie die Idee. Für Doro Egenhofer hat sich Ulli Maurer einen „Hingucker“ ausgedacht. Damit die Schaufensterpuppe nicht so nackig dasteht, hat die Konditormeisterin sie kurzerhand mit dunkler Schokolade überzogen. Darüber sieht der goldene Büstenhalter vom