Was passiert, wenn in Winnenden tagelang der Strom ausfällt?

Noch einmal im Bett umdrehen, bevor der Blick zum Wecker geht. Schwarzer Bildschirm. Verschlafen? Lichtschalter anknipsen. Es bleibt dunkel. Ein Blick aus dem Fenster: Die Straßenbeleuchtung funktioniert nicht. Das Smartphone hat sich über Nacht nicht aufgeladen. Mist. Zeit für einen Kaffee. Die Maschine streikt. Stromausfall.

Kein Mobilfunk mehr vorhanden

Wie unvorbereitet einen eine solche Situation trifft, merkt man meist erst, wenn man davon betroffen ist. Etwa am Montag, als Whatsapp für mehrere Stunden weltweit nicht mehr funktioniert hat, die Kommunikation eingeschränkt war. Auch bei einem längeren und flächendeckenden Stromausfall gehen die Experten davon aus, dass relativ schnell das Mobilfunknetz nicht mehr funktioniert. Für ALi-Gemeinderat Christoph Mohr ein Unding. Schließlich müssen Betreiber der kritischen Infrastruktur Sorge dafür tragen, dass auch in Krisensituationen ein Notbetrieb möglich ist. Der Mobilfunk fällt allerdings nicht unter diese Kategorie. „Ich finde, dass man auch Mobilfunkmasten mit Notstromaggregaten ausrüsten müsste, damit diese auch in Krisensituationen funktionieren“, erklärte Mohr in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Ihm sei jedoch bewusst, dass man dies nicht in Winnenden beeinflussen könne, sondern es einer Entscheidung auf höherer politischer Ebene bedürfe. Feuerwehrkommandant Yosh Dollase bedauert ebenfalls, dass dies so ist. „Man muss allerdings auch bedenken, dass das Mobilfunknetz höchstwahrscheinlich, auch wenn die Mobilfunkmasten noch senden würden, sehr schnell überlastet wäre, wenn es zu einer solchen Krisensituation kommt. Das kennt man zum Beispiel von Silvester, wenn jeder um 0 Uhr telefonieren möchte“, sagte er. Zudem seien nach einigen Stunden ohne Strom ohnehin die Akkus der Smartphones leer.

Warnung per Lautsprecherfahrzeug

Der Feuerwehrkommandant hat in der Sitzung die Pläne vorgestellt, wie die Stadt sich auf eine Ausnahmesituation, etwa eine Überflutung oder eine andere Katastrophe, vorbereiten möchte.

SPD-Rat Andreas Herfurth hakte mit einer ganzen Reihe an Fragen zum Thema nach. So wollte er beispielsweise wissen, was passiert, wenn schon in Kürze Strom ausfällt. Yosh Dollase erklärte, dass die Winnender Feuerwehr auch in einem solchen Fall handlungsfähig wäre, wenngleich man deutlich mehr improvisieren müsste als in Zukunft, wenn ein ausgefeilter Krisenplan samt Hardware vorliege.

Die Feuerwehrleute würden relativ zügig nach einer ersten Lagebesprechung mit Fahrzeugen durch die Kernstadt und alle Stadtteile fahren und per Lautsprecherdurchsagen auf die Situation aufmerksam machen. Schnell könne man dann auch Hallen zu Notunterkünften umfunktionieren, für Menschen, die dann besonders hilfsbedürftig sind. In einem weiteren Schritt würde man Notstromaggregate von umliegenden Feuerwehren erhalten, insofern diese von der Situation nicht ebenfalls betroffen sind.

Der Feuerwehrkommandant empfiehlt, eine gängige Warnapp, zum Beispiel Nina, auf dem Smartphone zu installieren. Auf der Homepage vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (https://www.bbk.bund.de/) sind Informationen und Tipps hinterlegt, wie man sich auch als Privatperson auf einen längeren Stromausfall vorbereiten kann.

Notstrom via Solarenergie?

Vorrätig hat die Feuerwehr schon jetzt eine größere Menge an Kraftstoffen, zum Beispiel um Notstromaggregate zu betreiben. SPD-Mann Herfurth regte an, ob man deren Betrieb via Solarenergie prüfen kann. Daraufhin erklärte der Feuerwehrkommandant, dass man sämtliche Möglichkeiten in Betracht zieht. OB Holzwarth meinte jedoch, dass man sich von dem Gedanken, solche Aggregate über einen längeren Zeitraum via Solarenergie zu betreiben, verabschieden könne.

Die Finanzierung der Aggregate solle zunächst über die Stadtwerke laufen, die Stadt wiederum bezahlt dann jährlich einen Betrag für Instandhaltung und Co. Dollase rechnet damit, dass die Geräte etwa 20 Jahre nutzbar sein werden.

Katastrophenschutz überall ein Thema

Die Stadt will in nächster Zeit ihre Gebäude prüfen, wie diese für einen Notfall ertüchtigt beziehungsweise mit Notstrom versorgt werden können. Erst dann könne man auch einen Kostenpunkt nennen. Außerdem will man Satellitentelefon besorgen, sowie Meldeempfänger für den Krisenstab, so dass im Notfall sämtliche Experten miteinander kommunizieren können. Dollase will in nächster Zeit zudem auf sämtliche Vertreter der kritischen Infrastruktur zugehen, um zu sensibilisieren, zum Beispiel auf das Krankenhaus oder Verantwortliche von Pflegeheimen. Wann Aggregate und Co in Winnenden ankommen, ist ungewiss. Schließlich steht der Katastrophenschutz seit der Flut im Ahrtal nicht nur in Winnenden auf der Agenda, sondern deutschlandweit.