Was tun gegen die Glättegefahr? Unterwegs mit dem Winterdienst in Winnenden

Das große Chaos rund um Winnenden ist am frühen Mittwochmorgen ausgeblieben. In der Nacht hat es nicht geschneit, Autofahrer haben sich gefreut, die Fensterscheiben waren frei von Eis. Der Winterdienst in Winnenden ist trotz allem ausgerückt. Wir waren dabei.

3.15 Uhr - Der Wecker klingelt

In aller Herrgottsfrühe klingelt an diesem Morgen auch beim Redakteur der Wecker. Aufstehen, Winterdienst! Leichter gesagt als getan, zumal der Blick auf das Smartphone verrät: Es hat gar nicht geschneit. Raus aus den Federn, ran an die Kaffeemaschine. Kurzer Abstecher zum Küchenfenster - auch in Ludwigsburg liegt kein Schnee. Na ja, vielleicht ist das in Winnenden ja doch anders. Doppelter Espresso, Dusche. Zumindest die Müdigkeit ist jetzt etwas verflogen.

Um 4 Uhr meldet sich der fotografierende Kollege. Auch in Waiblingen liegt demnach kein Schnee. Trotzdem geht es jetzt nach Winnenden. Wer weiß schon, was im Laufe des Morgens noch passiert.

4.12 Uhr - Abfahrt

Schal umlegen, Mütze auf, Handschuhe, dazu ein paar Stricksocken. Das Thermometer zeigt -2 Grad Celsius. Fühlt sich deutlich kälter an, aber spätestens jetzt ist der Redakteur vollständig erwacht. Die Abdeckung auf der Frontscheibe des Autos hätte es gar nicht gebraucht, auch die Seitenscheiben sind nicht vereist. Umso besser, kann es doch gleich gen Winnenden gehen. Auf den Straßen ist kaum etwas los. Kein Wunder, um diese Uhrzeit. Plötzlich klingelt das Diensthandy. Frank Häußermann meldet sich. „Für 8 Uhr ist Eisregen vorhergesagt. Wir fahren raus und streuen die Straßen“, erzählt er. Zwar kein Schnee, aber immerhin ein Einsatz, denkt sich der Redakteur. Schnell noch ein Schluck Kaffee aus der Thermoskanne und ab zum Bauhof.

5 Uhr - Der Winterdienst macht sich bereit

An der Wiesenstraße sammeln sich nach und nach die Bauhofmitarbeiter. Frank Häußermann ist bereits seit 3 Uhr im Dienst. Falls es schneit oder Glätte angesagt ist, alarmiert er ab 4 Uhr die Kollegen – sowie an diesem Morgen. Teilweise befüllen die Arbeiter ihre Fahrzeuge noch mit einem Gemisch aus Trockenstoff und Feuchtsalz. Das soll helfen, damit das Streugut auch bei Windböen am Boden liegen bleibt. Die beiden Silos auf dem Bauhofgelände fassen jeweils 90 Tonnen.

Mittels einer speziellen Wetter-App hat Häußermann von der drohenden Glätte erfahren. Die Fahrzeuge hat er mit seinen Kollegen bereits am Vortag gecheckt. Trotzdem läuft es nicht überall rund. Ein kleineres Räumfahrzeug macht Probleme, es kommt zu viel Streugut aus dem Auswurf.

Die Minusgrade, die das Thermometer anzeigt, fühlen sich auf dem Bauhofgelände noch einmal deutlich kälter an. Es windet. Unangenehm. Zumindest schützt die Kälte vor Müdigkeit.

5.47 Uhr - Unterwegs mit Achim Steinbrecher

Mittlerweile ist auch Achim Steinbrecher an der Wiesenstraße eingetroffen. Er lenkt heute Morgen das große Räumfahrzeug. „Ich wohne in Wüstenrot. Wach bin ich schon seit 3 Uhr. Wenn ein Einsatz droht, dann wache ich automatisch auf“, erzählt er.

Das Innere des Räumfahrzeuges hat etwas von einem Flugzeugcockpit. Steinbrecher hat einen Joystick für den Schneepflug vor sich. Diesen benötigt er an diesem Morgen nicht. Sehr wohl allerdings die zwei anderen Bildschirme, mit denen er die Salzausgabe steuert und Informationen über die ausgestreute Menge erhält. Beim Hochfahren der Systeme zeigt einer der Bildschirme „Error“. „Das gibt es doch nicht. Das ist der Vorführeffekt. Gestern hat alles noch funktioniert“, schimpft Steinbrecher. Nach mehreren Neustarts funktioniert alles. Es kann losgehen. Zuvor gönnt Steinbrecher sich noch eine Zigarette.

6.05 Uhr - Kernstadt und Teilorte

Über die Wiesenstraße fährt er durch die Max-Eyth-Straße in Richtung Klinikum. Je nachdem, wie breit die Straße ist, stellt er die Ausgabemenge an Streugut ein. „Der Einsatz heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. In solchen Fällen reicht es, wenn wir eine Straße einmal befahren. Müssen wir Schnee räumen, dann müssen wir mindestens zweimal auf jeder Straße fahren. Einmal in jede Richtung“, erklärt er. Schneeräumdienste sind deshalb deutlich aufwendiger, als das, was heute auf dem Plan steht.

Achim Steinbrecher steuert das Fahrzeug in aller Seelenruhe. Auch wenn es knapp zu geht. Wo der Redakteur den Atem anhält, lässt Steinbrecher sich nichts anmerken. Souverän. „Hektik bringt doch nichts“, sagt er. Auch von Bürgern, die sich beschweren, dass Straßen noch nicht gestreut oder geräumt sind, lässt er sich nicht stressen. „Wir müssen irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Alles gleichzeitig erledigen? Das können wir nicht leisten“, sagt er.

Eigentlich arbeitet Steinbrecher in der Werkstatt, kümmert sich um die städtischen Fahrzeuge. Wenn Alarm geschlagen wird, dann ist er jedoch auch beim Winterdienst dabei. Und das seit knapp 30 Jahren. Zuvor hat der 59-Jährige Lkw durch Süddeutschland manövriert. Der Umgang mit großen Fahrzeugen ist ihm also nicht fremd.

6.25 Uhr - Am Waiblinger Berg wird es eng

Achim Steinbrecher lenkt das Räumfahrzeug in Richtung Schelmenholz. „Hier kann es eng werden“, sagt er in weißer Voraussicht. An Werktagen sei es aber nicht ganz so schlimm. „An Feiertagen und an Sonntagen haben wir oft Probleme, weil alles zugeparkt ist“, ärgert er sich. Dann kann es auch mal vorkommen, dass er ein Foto vom jeweiligen Auto macht und es an das Ordnungsamt weitergibt.

Sieht Steinbrecher rechtzeitig, dass Gegenverkehr kommt, bleibt er stehen, signalisiert per Lichthupe, dass er wartet. Das ist aber nicht immer möglich. Das ein oder andere Auto muss rückwärts fahren, um dem Räumfahrzeug Platz zu machen. „An Tagen wie heute, an denen kein Schnee liegt, denken sich manche Bürger sicher, ob wir spinnen. Hin und wieder haben wir mit Autofahrern auch Ärger. Aber die meisten Bürger sind dankbar“, sagt Steinbrecher.

6.42 Uhr - Sechs Fahrzeuge sind im Einsatz

An diesem Mittwochmorgen sind insgesamt sechs Fahrzeuge in Winnenden unterwegs. Jeder Fahrer hat seine feste Strecke. Zunächst sollen Hauptstraßen und jene Strecken, auf denen Busse unterwegs sind, gestreut werden. Im Anschluss sind die kleineren Straßen an der Reihe. Fahrrad- und Fußwege werden von wendigeren Fahrzeugen beackert. Achim Steinbrecher fährt mit dem großen Räumfahrzeug beispielsweise auch die Einfahrt vom Feuerwehrgerätehaus ab, oder die Albertviller Straße bis vor das Wunnebad.

Während er den Redakteur an der Wallstraße absetzt, geht es für ihn weiter nach Hertmannsweiler. Auch Birkmannsweiler steht noch auf seinem Plan. Möglicherweise rückt er bald wieder aus. Feiertage oder Wochenenden gibt es nicht, wenn das Wetter etwas dagegen hat. „Vor zehn oder elf Jahren war ich mal den ganzen Tag an Weihnachten unterwegs. Das ist selten, aber kommt auch vor“, meint Steinbrecher. Freude bereitet ihm der Beruf trotz allem. Und die Wetteraussichten für kommende Woche machen ihm Hoffnung, dass er die Feiertage um Weihnachten im Kreise der Familie verbringen kann. Schließlich soll es wärmer werden.