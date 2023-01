Weihnachtsbaum-Weitwurf statt Abholung? Tipps und Termine für den Raum Winnenden

Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Diese Frage hört man in diesen Tagen immer wieder. Spätestens mit dem Dreikönigstag hat der Christbaum in vielen Haushalten ausgedient. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) hat Abholtermine bekanntgegeben. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die nadelnde Weihnachtspracht loszuwerden. In Winnenden und Schwaikheim ist am Samstag (14. 1.) rund um den Christbaum zudem einiges geboten. So findet zum Beispiel das beliebte Lichterloh-Fest in Höfen zum ersten Mal seit 2020 wieder statt.

Am wenigsten Arbeit ist sicher damit verbunden, wenn der Baum direkt vor der Haustüre abgeholt wird. Wer auf die Abholung der AWRM setzt, muss keine weiten Wege in Kauf nehmen. In manchen Orten dafür allerdings noch etwas Zeit.

Von der AWRM beauftragte Entsorgungsunternehmen holen die Bäume laut einer Pressemitteilung vor Ort ab: den Baum einfach dort bereitlegen, wo sonst auch die Mülltonnen zu Leerung bereitgestellt werden.

In ganz Winnenden, also der Kernstadt und allen Teilorten, findet die Christbaumsammlung bereits an diesem Freitag, 13. Januar, statt, in Berglen am Dienstag, 17. Januar. Wer in Schwaikheim und Leutenbach wohnt und auf die AWRM setzt, muss sich noch etwas gedulden. Hier werden die Bäume erst am Montag, 23. Januar, geholt.

Die Sammelfahrzeuge sind am jeweiligen Abfuhrtag bereits ab 6 Uhr unterwegs. Es empfiehlt sich laut der AWRM daher, die Bäume bereits am Vorabend bereitzulegen. Größere Zweige oder grob zerkleinerte Bäume nehme man bei Bedarf ebenfalls mit, allerdings nur ohne Schmuck und sonstige Fremdstoffe. Zweige sollten mit Naturfaserschnur gebündelt werden. Kleine Gestecke, Äste und Zweige ohne Fremdstoffe können über die Biotonne entsorgt werden.

Weihnachtsbaum-Abholung nur ohne Schmuck

Baumschmuck stört den Verwertungsprozess erheblich. „Das heißt, wer einen geschmückten Baum bereitstellt, hat leider Pech - dieser bleibt stehen. Das Gleiche gilt für gefüllte Plastiksäcke. Diese werden weder mitgenommen noch ausgeleert“, heißt es in der Pressemitteilung. Natürlich ist es auch möglich, seinen Christbaum über den Sammeltermin hinaus stehen zu lassen. Der Weihnachtsbaum kann dann zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf einem der Grüngutplätze oder einem Entsorgungszentrum abgegeben werden. Auch hier gilt, dass der Baum abgeschmückt sein muss.

Adressen und Öffnungszeiten der Annahmestellen gibt es im Internet unter www.awrm.de oder über die Abfall-App der AWRM. Auch im neuen Abfallwegweiser sind die Öffnungszeiten aufgeführt. Wer weitere Fragen hat, erreicht die Abfallberatung telefonisch unter 0 71 51/501 95 35, oder per E-Mail unter info@awrm.de.

Christbaumentsorgung in Höfen: „Lichterloh“ am Samstag, 14. Januar

Christbaumentsorgung der etwas anderen Art ist in diesem Jahr nach drei Jahren Coronapause wieder in Höfen geboten. Das vor allem bei Kindern, aber auch Erwachsenen beliebte Lichterloh-Fest der Weltenbummler findet wieder statt. Los geht es am Samstag, 14. Januar, um 17 Uhr beim Freibad in Höfen. Um 17.30 Uhr startet dann ein Fackellauf für Kinder, ehe das Christbaumfeuer entzündet wird. Ab 20 Uhr steht eine „After Fire Party“ in der Alten Kelter auf dem Programm.

Fliegende Bäume in Schwaikheim

In Schwaikheim steht rund um die ausgemusterten Weihnachtsbäume eine sportliche Gaudi der besonderen Art an. Ebenfalls am Samstag, 14. Januar, startet ab 15 Uhr das traditionelle Christbaumwerfen der Feuerwehr auf dem Festplatz bei der Fritz-Ulrich-Halle. Teilnehmen kann jeder, und zwar kostenlos. Einige Regeln sind beim Werfen zu beachten: So muss der Baum mindestens so groß sein wie der Werfer. Die Schwaikheimer Feuerwehr sammelt die Bäume im Ort am Freitag, 13. Januar, ab 13 Uhr ein.