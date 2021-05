Petra Schäftlmeier ist seit Dienstag wieder im Gemeinderat, und es ist, als wäre sie nie weg gewesen. Gleich in ihrer ersten Sitzung nach der Pause meldete sie sich zu Wort und fragte kritisch nach der Verkehrsplanung im Baugebiet Hofäcker in Höfen. Sie hat Gemeinderatsroutine, war schon von 2007 bis 2019 in der CDU-Fraktion im Rat und bringt jetzt wieder ihre politische und ihre berufliche Erfahrung als Architektin in den Gemeinderat ein, wie es OB Holzwarth zum Willkommen