Wie drei Winnender Wengerter mit neuen "Besen"-Varianten der Corona-Krise trotzen

So kam die Idee zum Besen-Picknick

Mal ganz ehrlich: Wer braucht ein Bett im Kornfeld, wenn er einen Picknickkorb im Weinberg haben kann? Die drei Winnender Weingüter Lorenz, Luckert und Siegloch luden zu sommerlichen Besen ins Freie ein. Bei Luckerts fanden die Gäste bei einem ganz besonderen Picknick zu Weinfest-Freuden zurück. Die Idee dafür geht auf Luckerts Appenzeller-Hündin Emma zurück.

Beim Schaffen kommen einem manchmal die besten Ideen. Anja Luckert war mit einer Freundin im Weinberg zugange. Luckerts haben mit zahlreichen Helfern im Frühjahr eine betagte Parzelle im Gewann Unteres Lauch freigeräumt, weil auch Riesling- und Trollinger-Weinstöcke mal in ein knorriges Alter kommen und dann nicht mehr so ergiebig seien, schildert Anja Luckert die Entstehung des Picknicks. Über die frei gewordene Fläche zum Toben habe sich die zweijährige Appenzeller-Hündin von Luckerts gefreut, die Emma habe sich mit dem größten Vierbeinervergnügen ins frische Grün geworfen und sich pudelwohl darin gefläzt.

Die Frauen schauten sich an, nach dem Motto „Ein Hund hat’s halt einfach gut“ und waren einer Meinung: „Das sollten wir jetzt auch einfach machen, auf eine Decke liegen und entspannen.“ Daraus sei innerhalb weniger Minuten die Idee entstanden: „Wir beide machen mal ein schönes Picknick im Weinberg zusammen.“

Mit dem Frauen-Picknick sei es bis heute nichts geworden. „Aber so kam die Idee zum Besen-Picknick“, sagt sie. Denn die Absage der Weintage und des geplanten „zweiten Wein Wanderwegs“ mit anderen Winnender Weingütern sei eine bittere Pille: „Wir leben von der Selbstvermarktung, aber eben auch von Festen.“ Zudem wollten sie den Menschen etwas zum Drauf-Hinfreuen anbieten. „Wir haben gemerkt, dass sich alle danach sehnen.“

„Es kommt sofort Atmosphäre auf“

Diese Sehnsucht stillen 260 Weinfreunde an zwei Abenden mit feinen Weinen im Kühler und schmackhaftem Vesper aus dem Picknickkorb. Es herrscht relaxte Ferienstimmung im Grünen. Latinorhythmen flirren ans Ohr, die Luft ist karibisch warm, der Sonnenuntergang in warmes Pastellfarben-Allerlei getaucht. Später kommt dezente akustische Live-Musik vom Semi Acoustic Project, hinter dem ein Weinlesehelfer steckt.

Luckert macht ein Wein-Picknick bei seiner Maschinenhalle im "Unteren Lauch". © Gabriel Habermann



„Wir sind erschlagen, es ist edel, ansprechend, wir hatten es viel rustikaler erwartet“, sagen Angela und Wilfried Lämmle aus Hertmannsweiler. Sie packt ihr mitgebrachtes Kissen gleich wieder ein. Braucht sie nicht, weil die Biergarnituren mit Polstern belegt sind. In so gesäßschonender Position, dazu mit privilegiertem Blick in die Reben und später durch bunte Lichterketten in den Nachthimmel, verhockt man gern.

Weiße Tischdecken werden von der warmen Abendbrise zum Schaukeln gebracht, die Tische hat eine Freundin von Luckerts thematisch dekoriert: Es gibt Froschkönig, einen White-Dinner-Tisch und den Waldläufertisch mit Hirschgeweih, Enzian und Edelweiß. Birgit und Guido Rixe aus Winnenden sitzen an einem maritimen Tisch mit Olivenbäumchen. „Es kommt sofort Atmosphäre auf, alles schön, wo man auch hinschaut“, sagen sie. „Es gibt uns endlich wieder das Gefühl von einem schönen Sommerabend mit Freunden“, sagt Birgit Rixe. „Das sollten sie auch nach Corona nochmal machen“, meint ihr Mann.

Bei schlechtem Wetter müsse alles in die Scheune verlegt werden

Die erste Weinveranstaltung mit Musik ist es für Bettina Müller und Alexander Gayer aus Winnenden. Über ihren Tisch reckt sich ein Apfelstrauch, Freunde aus Schorndorf und Ludwigsburg sind mit dabei und staunen nicht schlecht. „Sie haben sich viel Mühe gegeben.“ Auch wenn es kein „Besen“ ist: An einem Tisch steht Originalmobiliar in Eiche Rustikal aus Luckerts Besenwirtschaft, die im November und Januar geöffnet ist. Den Picknick-Besen hätten sie als Ersatz fürs entgangene Hoffest beantragt, so Anja Luckert.

Drei Wochen hätten sie geplant, bis die Lösung gefunden war, die Gemütlichkeit stiftet und dabei die Kontaktvermeidung und Hygieneregeln nicht vernachlässigt. Essen und Weine bekommen die Gäste an die Tische geliefert. Die Besen-Mädels, bewährte Weinlesehelfer, Freunde wurden eingespannt – „unser eingespieltes Team, und alle mit Maske“, so Anja Luckert. Die Plätze seien fest und nur nach Voranmeldung zu haben gewesen. Viel mehr wären gern gekommen. Auf dem Gelände wäre Platz für die zugelassenen 249 Personen. Das Problem: „Bei schlechtem Wetter muss alles eins zu eins in die Scheune verlegt werden, mit denselben Abständen, demselben Aufbau.

In die Scheune passen nur die 130 Personen rein“, erklärt Anja Luckert. Neben Tischen und Weinfässern standen „echte“ Picknickplätze zur Wahl: Auf der Decke, auf dem Boden. „Die Tische waren beliebter“, räumt Anja Luckert ein. Doch für Melanie und Ryan Schmidt aus Winnenden sind sie erste Wahl. „Cool“, sagt sie zur ganzen Idee.

Luckert macht ein Wein-Picknick bei seiner Maschinenhalle im "Unteren Lauch". © Gabriel Habermann



„Wenn schon Picknick, dann so“, sagen die überzeugten Bodenhocker und freuen sich auf ihr Auftakt-Sektle in leichter Hanglage, mit Ausblick über die Tische, an denen gelacht wird und die Gläser sich heben. Ihre Decke liegt direkt neben der Himbeerhecke. „Da kannst du nachher als Dessert Beerle essen“, stupft sie ihn an. „Schön, dass wieder etwas Bewegung in alles reinkommt“, finden sie. „Toll ist auch, dass durch Corona auch neue Ideen entstehen.“ Ob aus dem privaten Picknick mit der Freundin noch was wird – Anja Luckert hat zunächst etwas Anderes geplant: „Ich werde mit unseren vielen lieben Helfern ein Dankeschön-Picknick machen“, sagt sie. Bestimmt springt da dann auch Emma wieder irgendwo rum und freut sich am grünen Gras.

Die Menschen scheinen auf „Weinfest-Entzug“ zu sein. Sie strahlen, man merkt, sie wollen raus, unter Menschen und zum Wein. Das konnten sie übers Wochenende auch bei den Weingütern Lorenz in Hanweiler und Siegloch in Winnenden.

Einen Abend zum Feiern und Wohlfühlen, der trotzdem ein Gefühl von Sicherheit bietet – das Weingut Lorenz hat die Aufgabe mit einem Weingarten gelöst. Die Gäste konnten reservieren, mussten aber nicht. Jeder wurde am selbst gewählten Platz bedient, im Gegenzug musste er Name und Kontaktdaten auf dem Besenzettel hinterlassen. Die meisten Plätze im Freien, wenige Plätze auch im „ausgedünnten“ Besen. Der Sommerbesen sei aus der Not heraus geboren worden, die habe erfinderisch gemacht. „Vor große finanzielle Probleme“ habe sie das Aus am 17. März für ihren gerade angelaufenen Frühjahrsbesen gestellt.

Den Sommerbesen können die Gäste ohne Maske genießen

„Wir leben von den 16 Wochen Besen plus vom dreitägigen Weinfest im August. Flaschenwein verkaufen wir auch, aber unsere Haupteinnahmequelle ist der Besen“, so Esther Lorenz. Da sie sich Anfang Mai überhaupt nicht vorstellen konnten, wie Besen mit Abstandsregeln und Registrierungspflicht funktionieren kann, hätten sie zunächst „im Kleinen“ geübt: An Himmelfahrt mit einer Hocketse im Besengarten, an Pfingsten mit einer zweitägigen Hocketse, dasselbe an Fronleichnam.

Mühsam für die Besen-Gastwirte sei das „Sortieren und Zuteilen“ der Gäste gewesen während der 10-Personen-Regel. Mit fortschreitenden Lockerungen seien die Abläufe einfacher geworden. Den Sommerbesen können die Gäste ohne Maske genießen. Der „Schnuten-Pulli“, wie Esther Lorenz ihn norddeutsch nennt, hätte nur bei schlechtem Wetter gegriffen, wenn sich alles in den Innenbereich verlagert hätte. Doch das Wetter hielt: „Und so konnte man fröhliche Gesichter sehen und lachende Menschen, was den Gästen nach wochenlanger Distanz sichtbar gut tat. Und uns auch“, sagt Esther Lorenz.

„Es ist kein Hexenwerk, man braucht ein gutes Konzept“

Nachdem alle Verkostungen abgesagt und sämtliche Hochzeiten und Feiern gecancelt wurden und sie ihren Besen in Cannstatt schließen mussten, kamen Sieglochs auf die Idee, den 2017 letztmals angebotenen Sommerbesen wieder zu beleben. „Es ist kein Hexenwerk, man braucht ein gutes Konzept und muss sich gut organisieren“, sagt David Siegloch.

Weingut Siegloch. © Gabriel Habermann



Der Hof hat sich am späten Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Weniger Tische als bei normalen Hoffesten. Die Mitarbeiter haben die Tischvergabe geregelt und das Essen lief über sogenannte Pager, die Leuchtzeichen geben, wenn es soweit ist. Wartetrauben vermeiden, Kontakt minimieren – dafür setzten Sieglochs auf Selbstbedienung, die, wie alles andere, ohne Murren und Knurren angenommen worden sei. Das Gemütlich-Quetschige eines vollen Besenraums sei nicht groß vermisst worden. „Alle sind glücklich, dass es wieder eine Möglichkeit gibt, gesellig zusammen zu kommen.“ Besen mit weniger Trubel zeige „durchaus positive Seiten“: „Viele genießen es, gerade weil es ruhiger zugeht und sie luftiger sitzen“, so David Siegloch.