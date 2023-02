Wie reinigt man sein Auto von Saharastaub? Kärcher-Experte gibt Tipps

Wenn der Saharastaub den Himmel über dem Rems-Murr-Kreis rot färbt, setzen sich auf Fensterscheiben, Wintergärten und Autos bräunliche Ablagerungen fest. Das bedeutet Hochbetrieb für Autowaschanlagen. Das weiß auch Kevin Schrof, Anwendungstechniker der Firma Kärcher, und deutet in Richtung Clean Park an der Marbacher Straße.

Als Anwendungstechniker kennt Kevin Schrof die Geräte der Firma Kärcher ganz genau. „Ich fahre mit Prototypen raus zu potenziellen Kunden und schaue mir quasi an, wie ein Laie mit dem Gerät umgeht. So können wir oft noch Änderungen vornehmen, bevor ein Gerät in Serie geht“, berichtet er von seiner Arbeit.

Auf gar keinen Fall sollten Autofahrer einen Lappen oder eine Bürste benutzen

Der Experte erklärt, wie Autofahrer die bräunlichen Saharastaubablagerungen von ihren Fahrzeugen bekommen. Damit das Fahrzeug wieder glänzt und der Lack keinen Schaden nimmt, empfiehlt Kärcher-Experte Kevin Schrof, den Saharastaub mit ausreichend Wasser vom Fahrzeug zu waschen. „Egal ob ich es zu Hause oder in der Waschanlage putze. Zu Hause kann beispielsweise auch die Gießkanne verwendet werden.“ Sehr wichtig ist es, dass kein Lappen und keine Bürste benutzt wird. „So kann der Lack Schaden nehmen“, sagt Schrof.

Am Auto eines Kunden aus Winnenden führt Schrof vor, wie das Fahrzeug idealerweise geputzt werden sollte. Zunächst schäumt er die Felgen ein und säubert diese dann mit dem Hochdruckreiniger. „Den Schaum, egal ob auf den Felgen oder auf dem Lack, sollte man etwa ein bis zwei Minuten einwirken lassen. Wenn die Sonne scheint, nicht länger. Sonst kann es Flecken geben“, weiß er und hat direkt einen weiteren Tipp parat. „Beim Einschäumen des Fahrzeuges immer von unten nach oben vorgehen. Idealerweise von Tür zu Tür.“ Beginnt man damit, die obere Hälfte zuerst mit dem Schaum zu behandeln, wäre dieser wieder zerlaufen, ehe man fertig ist.

Mit dem Hochdruckreiniger ausreichend Abstand zum Fahrzeug halten

Im Anschluss spritzt Kevin Schrof das Auto mit dem Hochdruckreiniger sauber. „Wichtig ist ein Abstand von etwa 30 Zentimetern. Wenn ich mit dem Hochdruckreiniger zu nah rangehe, dann besteht die Gefahr, dass sich zum Beispiel Lackplatzer vergrößern.“ Auch hier arbeitet sich der Experte von Autoseite zu Seite durch, jeweils von unten nach oben.

Zum Schluss behandelt er den Lack mit einem Pflegemittel. „Es gibt nichts, was den Saharastaub fernhält, außer eine Garage oder ein Carport. Mit dem Pflegemittel ist es so, dass der Staub beim nächsten Regen besser vom Lack geht“, so Kevin Schrof.

Wer sein Fahrzeug im Clean Park von Kärcher reinigen möchte, für den hat Schrof noch einen Tipp: „Der Clean Park öffnet bereits um 6 Uhr morgens. Wer vor der Arbeit vorbeikommt, kann Wartezeiten vermeiden.“ Wenn man sich an alle Regeln und Abstände halte, könne man das Fahrzeug nicht zu oft reinigen. „Vorausgesetzt, man verwendet die richtigen Mittel“, sagt Schrof.