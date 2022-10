Wie Laura Östermann aus Winnenden kranken Kindern mit Pferden hilft

Insbesondere mehr Kinder als vor der Pandemie haben sozial-emotionale Probleme. Bei vielen werden sie vielleicht wieder verschwinden, wenn der Besuch von Kindergarten oder Schule wieder normal läuft. Doch wer weiß das schon? Und wenn auch die Normalität dem Kind nicht hilft, was dann? Und dann wären ja noch die Probleme, die es auch schon vor der Pandemie gab. So merkte eine Familie aus Remseck vor einem halben Jahr: „Wir brauchen Hilfe.“ Die Tochter, damals 13 Jahre alt, war überraschend am Herzen operiert worden. Seitdem litt sie unter einem Trauma, vertraute ihrem Körper nicht mehr, war von Ängsten und Depression beherrscht. „Die OP hat sie total aus der Bahn geworfen“, berichtet die Mutter. Da entdeckte ihr Mann durch Zufall Laura Östermanns außergewöhnliche Praxis.

Die 32-Jährige ist Gesundheitspsychologin und Therapeutin, aber sie lebt und arbeitet auf dem Bauernhof im oberen Zipfelbachtal. Denn zu ihrem Team gehören zwei Pferde, die besonders ausgebildet sind, Figo und Tara. Sie unterstützen die Therapien aktiv. Der einzige Pferdefuß daran ist, dass die Krankenkasse keinerlei Kosten übernimmt – bislang.

Die Übungen mit dem Pferd helfen, das Bild von sich selbst zu ändern

Dem Elternpaar aus Remseck ist egal, dass sie alles selbst bezahlen müssen. Weil sie schnelle Veränderungen an ihrem Kind bemerken. „Es war ein Glücksgriff“, sagt die Mutter. Schon nach drei Monaten Therapie konnte sich ihre inzwischen 14-jährige Tochter wieder lösen, wie die Mutter sagt. Essen. Schlafen. Und reiten. „Nach der OP konnte sie es nicht mehr“, sagt die Mutter. „Nun profitiert sie doppelt von der Arbeit mit dem Pferd. Wenn sie Figo anfasst, ist sie ein komplett anderes Kind.“

Es ist ein sehr weites Feld, wie man in der Psychologie so schön sagt, Laura Östermann versucht trotzdem zu erklären, warum das so ist. „Die kleinste Regung eines Menschen bewegt Großes in diesen Pferdekörpern.“ Ihre Tiere seien Menschenkenner, sie verstehen die uns oft unbewusste Körpersprache, die wir vielleicht sogar schon verlernt haben, wahrzunehmen, und reagieren darauf. „Das gibt mir wiederum Anlass, den Kunden zu fragen, warum wohl das Pferd sich so verhält.“ Dabei lernen die Kunden, sich wieder auf den eigenen Körper zu konzentrieren.

Gern kommt Figo beim ersten Kontakt ganz nah heran, stupst einen fast mit der weichen, aber eben auch beeindruckend großen Schnauze in den Bauch. „Er kann auch die Oberlippe hochziehen oder seinen Hals nach hinten schmeißen, wenn du nur einen Finger hochstreckst“, sagt seine Halterin.

Die Mutter aus Remseck ergänzt: „Das Tier verlangt nichts, fordert nichts, nimmt dich einfach an, egal wie du drauf bist.“ Das begeistert sie. „Die Vorstellung, meine Tochter sitzt in einem sterilen Büro und redet mit jemandem, bis es heißt, der Nächste bitte, das hätte mir nicht behagt.“

Laura Östermann hat mit Hilfe der Bewegungen des Pferdes das Bild des Erlebten verändert. „Das Kind musste alles noch einmal durchmachen, aber sie kreierte dabei ein neues Bild von sich und wurde wieder aktiver.“

„In der Pubertät werden die Rollen neu verteilt“

In ihren Behandlungsansatz bei Kindern bezieht Laura Östermann auch die Eltern mit ein, das nennt man systemische Therapie. „Die Bindung zu den Eltern prägt deine Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Ist sie unsicher, willst du dich nicht binden, ist sie ambivalent, haben wir später das Wechselspiel von Anziehen und Abstoßen“, sagt die Therapeutin. „Die Pandemie hat die Kinder aus ihrer notwendigen Entwicklung im zweiten Bindungssystem herausgerissen. Dabei fehlt ein wichtiger Schritt der Identitätsentwicklung. Die Jungs konnten ihre Kräfte nicht mit anderen in der Schule messen, die Mädchen Sozialverhalten und übersteigertes Rollenverhalten nicht ausprobieren.“ Es sei aber in der Jugend wichtig, auch mal Regeln zu brechen und sein Verhalten auszutesten, wie es auf andere wirkt. Und in der Pubertät müssten dann Eltern und Kinder wieder zueinanderfinden und die Rollen neu verteilen.

Die pferdegestützte Therapie sei auch deshalb so spannend, weil die Kunden hier nicht nur reden, sondern in Aktion treten. „Schon das Sitzen auf dem Pferd bewirkt im Gehirn etwas, lässt es Glückshormone ausschütten, neue Gehirnzellen wachsen“, sagt sie. Ein Pferdenarr braucht man dazu gar nicht zu sein, nur wenn man gegen das Fell allergisch ist wie Laura Östermanns Mutter, ist die Therapie schwierig. Eine beliebte Übung, die die 32-Jährige machen lässt, ist, einen Slalom für Figo aufzubauen. „Es gibt keine identischen Parcours, und jeder Kunde geht anders heran. Einer hat sofort eine Idee, ein anderer fragt 100-mal nach, wie er es anstellen soll.“ Beides teilt der Winnenderin viel über den Menschen mit, der sich ihr anvertraut.

Die klassische Einstiegsübung ist, dass sich die Kunden auf den Rücken von Figo legen. Laura Östermann erzählt ein Beispiel für die Sensibilität der 500 Kilo schweren Tiere: „Es kam schon vor, dass Tara dazukam und den Mann anstupste, der wegen Burn-out bei mir war. Ich fragte ihn, warum. Und er meinte: Ich habe gerade an die Arbeit gedacht.“

Die „Pferdeflüsterin“ geht seit ihrer Kindheit mit den Tieren um

In Breuningsweiler ist Laura Östermann aufgewachsen, ihr erstes Wort sei „Pferd“ gewesen, mit 14 hatte sie ihr erstes eigenes, wobei sie ohne Sattel, nur mit Halfter und Strick reitet. „Das A und O ist die Bodenarbeit, die Handhabung des Pferds.“ Weil sie die Tiere so gut versteht, wiederum ihre Körpersprache perfekt lesen und in Worte übersetzen kann, wird sie von Kunden auch gerne „Pferdeflüsterin“ genannt, aber die Frage ist durchaus angebracht, wer flüstert denn hier wem etwas?

Mit der Kuhherde trainieren Gruppen wie die Feuerwehr auch Teambuilding

Kürzlich war übrigens auch die Winnender Feuerwehr in zwei Gruppen bei ihr. „Teamarbeit, Teamfinden und Führungskräftetraining sind weitere Arbeitsfelder“, sagt Laura Östermann. Dafür steht ihr auf dem Bauernhof ihres Partners Johannes Schäfer sogar eine ganze Kuhherde zur Verfügung. „Natürlich kann man bei mir auch üben, ein Großtier zu bergen“, sagt sie, aber ihr Hauptaugenmerk liegt doch auf der Interaktion zwischen Mensch und Tier. „Wenn es sich sicher fühlt und dich als Leiter akzeptiert, geht es auch freiwillig mit dir mit.“

Die Einbeziehung von Pferden und Kühen ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Winnender Therapeutin, wesentlich weiter verbreitet und dadurch auch anerkannter sind Therapien mit Hunden. Was Laura Östermann geradezu dazu ermuntert, ihre Position mit Taten- und auch Forscherdrang weiter auszubauen. „Ich suche für meinen Masterabschluss noch einen Kooperationspartner, um die neuronalen Effekte der tiergestützten Therapie wissenschaftlich aufzeigen zu können.“