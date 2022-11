Winnenden-Birkmannsweiler: Feuerwehr wegen Gasalarm im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen (16.11.) kurz vor sechs Uhr im Einsatz gewesen, nachdem sie wegen eines Gasalarms in Birkmannsweiler alarmiert wurde. In einem Gebäude hatte ein Kohlenstoffmonoxidmelder Alarm ausgelöst.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich noch eine Person im Gebäude. Sie, bettlägerig, wurde umgehend aus dem Haus gebracht. Das Gebäude wurde umfangreich belüftet. Die Messkontrolle fiel allerdings laut Wehr negativ aus, so dass alle Bewohner das Haus wieder betreten konnten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz.