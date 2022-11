Winnenden: Der Weihnachtsmarkt 2022 lässt die Stadt pulsieren

Endlich ließ der Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Pause das Stadtleben wieder pulsieren: Im romantischen Lichterglanz standen die Besucher nicht nur mit dem Glühwein in der Hand herum, sondern hielten es für höchst angebracht, die Auftritte und Angebote der Vereine und der Schulen zu besuchen.

Der Verein „Attraktives Winnenden“ hatte sich für den Weihnachtsmarkt besonders angestrengt. Das honorierten die Besucher mit großem Interesse am musikalischen Bühnenprogramm. Schon am Freitag war die mit Ständen gesäumte Marktstraße proppenvoll.

Wer es etwas ruhiger mochte, suchte sich den Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz aus, wo Conni Ullrich soulige Gospels sang. Markus Siegloch, von der weinliebenden Stammkundschaft schnell gefunden, fühlte sich mit seinem Stand wohl in der etwas abgelegenen „schnuckeligen Ecke“ mit Kaminofen und Tannenwald.

„Das ist mein Lieblingsplatz“, so Céline Selenski, die es sich mit ihrer Mutter, ihren zwei kleinen Kindern und einer Pizza aus dem rollenden Steinofen auf dem Santo-Domingo-Platz gemütlich machte. Mit zwei Kinderwagen wollten sie sich nicht so gerne durch die volle Marktstraße schieben. Dort konzentrierte sich die Menge auf die Bühne, um drei Tage lang Weihnachtslieder mitzusingen und Live-Bands zu hören. Die Kleinen waren mit dem Luftballon-Modellierer „Lino“ beschäftigt, lachten auf dem Adlerplatz mit dem Remstaler Figurentheater und spielten selbst in den Stücken des interaktiven Galli Theaters aus Backnang mit.

„Braucht die junge Generation noch einen Weihnachtsmarkt?“ Schneller hätte die Antwort „Natürlich“ der 14-jährigen Sofie Schill auf diese Frage kaum kommen können, als sie versicherte: „Ich komme jeden Tag her. Ich finde es richtig gut, wie viel Mühe sich die Leute mit ihren Ständen geben, um anderen eine Freude zu machen.“

Im charakteristischen Duft von Crêpes und Waffeln, Schupfnudeln, Glühwein und Punsch zeichneten Kartoffelspiralen ein goldgelbes Bild in die Kulinarikmeile Marktstraße. Am Stand der Haselsteinschule glitzerten Upcycling-Ohrringe aus Kaffee-Kapseln, die Georg-Büchner-Abiturienten verkauften Selbstgemachtes für ihren Ball und der Gesamtelternbeirat der Kindergärten lockte mit Lollis, Muffins und Popcorn. Naturliebhaber ergatterten besondere Samenmischungen und Vogelfutterglocken oder Wildbienennisthilfen. Wer wollte, konnte bei der Rettungshundestaffel die Hündin Murmel kennenlernen und am Stand des Tierheims bei der Tombola mitmachen.

OB mit Winnender Mädle und der württembergischen Weinkönigin

Vom Vesperpaket mit Schinkenwurst über den Schreibblock bis hin zum Holzhocker hatte Traugott Ziwich von der Paulinenpflege alles aus deren Werkstätten zu bieten, was sich für ein besonderes Weihnachtsgeschenk eignet. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hatte in Begleitung des „Winnender Mädles“ Giuliana Di Donna und der frisch gekürten württembergischen Weinkönigin Carolin Häußer aus Winnenden ein „fantastisches Gefühl“ beim 36. Winnender Weihnachtsmarkt, wenngleich er noch nicht genau mit Bestimmtheit sagen konnte, ob es den 37. im nächsten Jahr geben wird. Die diesjährige Ausgabe stand aus Sicht von Holzwarth im Zeichen des Friedens für Europa und des Zusammenhalts der Winnender Bürger, wie ihn zum Beispiel die Azubis von Giesser-Messer praktizierten: Sie halfen mit ihrem Verkauf Kindern und Jugendlichen, die an Weihnachten nicht zu Hause sein können, und dem Paulinenhof.

Stand und Anlaufstelle des Kreisjugendamts

„Wir sind für dich da“-Rucksäckchen gab es beim Kreisjugendamt, wo sich bei der erstmaligen Teilnahme am Winnender Weihnachtsmarkt das bunte Glücksrad unaufhörlich drehte. Birte Brinkmann und jugendliche Helfer wollten die guten Seiten der aus ihrer Sicht zu oft kritisierten Behörde zeigen, an die sich Kinder und Jugendliche mit Sorgen und Nöten vor Ort wenden konnten.