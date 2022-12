Winnenden: Dorothea Layer-Stahl, vielseitige Künstlerin, wird 80 Jahre alt

Dorothea Layer-Stahl hat eine spannende Biografie, weil sie nicht geplant-geradlinig verlief, weil sie als Persönlichkeit mit eigenem (Locken-)Kopf zwar Lehrerin wurde, sich aber zum Zeichnen und Malen hingezogen fühlte und schließlich nur noch als freie Illustratorin für kirchliche und weltliche Verlage arbeitete. Sie zeichnete für Schulbücher, für Kunden wie Rienth und Klöpfer, aber auch für Jugendwerk-Zeitschriften. „Der schönste Moment war, als ich im Foyer der alten Paulinenpflege-Schule an der Langen Gasse die Wand mit allen Berufen gestalten durfte, die hier unterrichtet werden.“ Die Wand gibt's nicht mehr.

Und auch erlangte Dorothea Layer-Stahl mit ihrer Kunst zwar nicht die Berühmtheit eines Sieger Köder, von dem vier Gemälde an ihrer Wohnzimmerwand hängen. Das Besondere an ihr ist weniger wohlfeiles Malen von Landschaften oder Bibelszenen. Sondern ihre spitze Feder, mit der sie kirchliche Zustände auf die Schippe nimmt (der Pfarrer als Maus in einer Kirche aus Käse), oder mit der sie, mal ein bisschen frech, mal ein bisschen schnippisch, andere beobachtet. Beispiel: „Hund und Halter ähneln sich doch oft, finden Sie nicht?“, zeigt sie eine Zeichnung mit untersetztem Bulldogge-Herrn und hagerer Windhund-Dame. „Ich sehe halt in allem etwas Gaudiges“, sagt sie lachend. Und ihre Fähigkeit zur Schönschrift Kalligrafie, trainiert von der Freundin Renate Mildner-Müller, geht damit eine tolle Symbiose ein: „Ich lese einen Satz, schon habe ich meine Bilder im Kopf.“

Wie ihre Karikaturen sogar eine dicke Freundschaft gestiftet haben

Als jahrelange Karikaturistin unserer Zeitung hat sie Woche für Woche Vorkommnisse, Ideen und Konflikte in der Stadt kommentiert – wie den Vorschlag, aus der kaum mehr für Gottesdienste gebrauchten Stadtkirche eine Markthalle zu machen. Da eckt man an und muss den Mut haben, nicht von allen gemocht zu werden. Anders herum geht's aber auch: 1987 hat der Wechsel zwischen „LeserInnenbrief“ der frauenbewegten Birgid Weller und Layer-Stahls Karikaturen zu einer dicken Freundschaft geführt, die bis heute hält. Die Initiative Stadtmuseum hat sie diesen Sommer gebeten, im Testzentrum auszustellen, der kirchliche Männerkreis lud sie zum Vortrag ein.

Und sonst? Auch wenn sie mit den Augen Probleme hat, ihre Tage sind erfüllt: „Ins Cello bin ich ganz vernarrt, zeitweise hatte ich drei, ihre Klänge gehen mir ans Herz“, erzählt sie beim Hausbesuch. Das nun verbliebene Instrument und Noten stehen an prominentem Platz im Wohnzimmer, wie ein Gefährte, jederzeit bereit zum Einsatz. Am Esstisch daneben sitzt sie auch oft: „Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendjemand etwas von mir gemalt, geschrieben, geschickt bekommt“, verrät sie. Die Rückmeldungen zeigen ihr, dass dies gut ankommt. Birgid Weller bezeichnet das gar als „Mission“ ihrer Freundin: „Im Chaos des Lebens die kleinen Kostbarkeiten finden und zum Glänzen bringen.“ Außerdem habe sie die „Kompetenz, Kontakte zu knüpfen, zur Meisterschaft gebracht.“

Der Vater ist nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt

Dorothea Layer-Stahl hatte eine typische Kriegskindheit. Ihr Vater war als Pfarrer in den Krieg gezogen, was er nicht hätte müssen. „Wie Paul Schneider, um zu zeigen, dass er für die anderen da ist.“ Der Vater starb, die Mutter kehrte mit den Kindern zurück in die Nähe ihrer Winzer-Eltern nach Untertürkheim und konnte, als die ältere Tochter Rosmarie Martin heiratete, ebenfalls nach Winnenden ziehen. Dorothea Stahl besuchte das Mädchengymnasium Bad Cannstatt, setzte ein Jahr wegen Migräne aus und ging dann aufs kirchliche Bildungsinstitut Schönblick in Schwäbisch Gmünd, woran sich eine Ausbildung zur Religionslehrerin in Ulm anschloss. „Die jüngeren Schüler freuten sich über meine Tafelbilder, von den älteren Schülern lernte ich freche Sprüche und etwas über die Beatles“, erzählt sie. Dann sattelte sie um zur Grund- und Hauptschullehrerin und wechselte an die Paulinenpflege. Zum runden Geburtstag hofft sie, ihren Sohn Frieder Layer mal wieder zu sehen, der als Klavierbauer in Limburg an der Lahn lebt. Nah dran sind ihre Tochter Annette Härdter und die vier Kinder, die in Winnenden leben. Ihr Mann Heinz Layer ist 2019 verstorben.