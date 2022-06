Winnenden-Höfen: Bevor 80 neue Wohnungen entstehen, werden Leitungen verlegt

Wo einst die Arbeiter der Firma Peick ihren Aufgaben nachgegangen sind, entsteht in Höfen zwischen Seehaldenweg und Mineralfreibad ein neues Wohngebiet. Bauträger ist die Weisenburger Projekt GmbH aus Karlsruhe, die vor Ort bereits Werbung macht. Insgesamt sind 80 Wohnungen in Planung.

An der Ruitzenmühle/Winnender Straße, ganz in der Nähe des Gebiets, ist die Fertigstellung barrierefreier Bushaltestellen für den November vorgesehen. Der Kreuzungsbereich wird sich zudem ändern. „Die jetzigen Busbuchten werden rückgebaut“, erklärte Markus Schlecht, Leiter des Stadtentwicklungsamtes, jüngst auf der Einwohnerversammlung in Höfen. Auf dem gewonnenen Platz sollen Längsparkplätze entstehen.

Ein Bauzeitenplan folgt, Tiefbauer legt evtenuell im August los

Wann die Erschließungsarbeiten (Leitungsbau, Wege, Straßenlaternen) für das neue Wohngebiet "Bildackerstraße" beginnen, ist bisher noch nicht bekannt. Auf Nachfrage erklärt Markus Schlecht, dass die Baugenehmigung für fünf Mehrfamilienhäuser und der Einfamilienhäuser erst vor kurzem erteilt wurde, eine Baufreigabe jedoch noch aussteht. Der 2020 einmal skizzierte Zeitplan ist jedenfalls Makulatur.

Die für die Erschließung zuständige Firma Klöpfer sei an der Materialbeschaffung dran. Sobald Liefertermine bekannt sind, werde ein Bauzeitenplan erstellt. Im Tiefbaubereich laufe die Materialbeschaffung momentan allerdings noch ohne besondere Verzögerungen. Rechne man mit Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen, könne möglicherweise im August mit den Arbeiten begonnen werden.

Stadtwerke arbeiten mit Fernwärme und einer Pelletheizzentrale

Ebenso im August wollen die Stadtwerke mit dem Bau einer Heizzentrale beginnen. Diese soll das Neubaugebiet mit Fernwärme versorgen, später einmal große Teile Höfens. „Die Ruitzenmühle werden wir beliefern und im Roggenweg führen wir gute Gespräche. Wir haben schon einige Anfragen erhalten“, erklärte Martin Häfele, technischer Prokurist der Stadtwerke.

Dazu werde man Doppelrohre verlegen, die mit einer Kunststoff- und Dämmschicht ummantelt sind. „Die Fernwärme braucht ein klassisches Heizsystem in der jeweiligen Wohnung. Wir kommen mit 70 bis 90 Grad heißem Wasser an den Gebäuden an, dies wird per Übergabestation im Keller herunterreguliert und geht dann auf die Heizkörper“, erklärte Häfele das System.

In der Heizzentrale werde die Wärme mit Pelletkesseln erzeugt, notfalls ist zudem ein Gaskessel vorhanden. „Die Wärme ist gesichert. Bei der Fernwärme ist es generell so, dass die Ausfallsicherheit sehr hoch ist“, so Häfele.

Ein Besucher der Höfener Einwohnerversammlung äußert sich kritisch

Die Anlage soll auf dem Gelände des Mineralfreibades entstehen, neben dem heutigen Volleyballfeld. „Es entfallen keine Parkplätze“, versicherte Häfele.

Kritik äußerte ein Besucher der Einwohnerversammlung in Höfen, an der die Pläne vorgestellt wurden: Eine Pelletheizung sei nicht mehr zeitgemäß, stoße CO2 und Feinstaub aus. „Keiner kommt schmutziger aus dem Mineralfreibad, als er hineingekommen ist“, antwortete jedoch Martin Häfele. In der Kritik stünden vor allem die kleineren Anlagen. „Wenn man eine Anlage in unserer Größe baut, dann ist es nach wie vor nachhaltig. Darin sind technisch ausgereifte Filter verbaut“, erklärte der Stadtwerke-Man weiter.

Hohe Förderung des Landes für das Wärmenetz

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ergänzte, dass man für das Wärmenetz eine Förderung des Landes in Höhe von 200.000 Euro erhalten hat.

In einer Pressemitteilung erklärte die Landtagsabgeordnete Swantje Sperling (Grüne) zur Förderung: „Der Kampf gegen die Klimakrise ist zentral wichtig für unser aller Zukunft und die Wärmewende ist von geopolitischer Bedeutung. Der schnelle Ausbau der Erneuerbaren ist das Gebot der Stunde, um uns schnell von Energieimporten zu lösen. Daher unterstützt das Umweltministerium Baden-Württemberg bereits seit längerer Zeit den Ausbau energieeffizienter Wärmenetze.“