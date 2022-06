Winnenden: Kita Adelsbach ist im Bau und soll in 16 Monaten fertig sein

„Die Grube ist plan, Fundamente werden vorbereitet – ab jetzt geht's nach oben.“ Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth steht auf der Baustelle der Kindertagesstätte Adelsbach, die Grundschule Hungerberg im Blick, das Neubaugebiet Adelsbach im Rücken, als er am Mittwochnachmittag (29.6.) diese Worte an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Architekten, Gemeinderäte und die künftige Leiterin der Kita, Tanja Weller, richtet.

Wie viele Betreuungsplätze bietet der Neubau?

Zwei Ganztagsgruppen (Betreuung von 7 bis 17 Uhr) mit Platz für jeweils 20 Kinder wird es in dem zweigeschossigen, an den steil abfallenden Hang gebauten Haus geben, und eine Kleinkindgruppe für zehn Kinder unter drei Jahren. Insgesamt also Platz für 50 Kinder.

Wann ist die Kita fertig?

Im Mai 2022 hat das Ausheben der Grube begonnen, nun hofft OB Holzwarth auf eine Fertigstellung im September 2023, „zum Beginn des Kindergartenjahrs“.

Wie wird der Neubau ungefähr aussehen, was sind Besonderheiten?

Architekt Thomas Wagner vom Büro Bankwitz in Kirchheim/Teck sprach von viel Holz – überall da, wo das Gebäude nicht in Kontakt mit dem Erdreich ist. Dort wird Stahlbeton verwendet, wo möglich Recyclingbeton. Das Tragwerk aus Holz sei „hoch gedämmt“, die Fassade wird in Holz ausgeführt, aufs Flachdach kommt eine Photovoltaikanlage. Im Inneren wird ebenfalls viel vom nachwachsenden Rohstoff Holz verbaut: „Wir planen Schallschutzdecken, teilweise aus günstiger Holzwolle.“ Die Böden werden aus Linoleum sein, ebenfalls ein „Naturmaterial“, „bei den Farben achten wird auf so wenige Schadstoffe wie möglich“, sein Ziel sei, dass sich die Kinder und Erzieherinnen wohlfühlen, und das soll auch mit der Raumanordnung (kurze Wege) und mit einem attraktiven Außenspielbereich mit einem Schiff, Fußballwiese, Netzschaukeln und einem Landwall mit Sommerblumenwiese, an dem die Kinder auch selber gärtnern können.

Der Eingang zur Kita befindet sich zwischen Bushaltestelle und Grundschule, ans Foyer schließen sich die Mensa, die Küche und die Räume für die Kleinkinder und das Personal an. Im unteren Geschoss sind die älteren Kinder mit direktem Gartenzugang untergebracht. „Angesichts der heutigen Temperaturen ist es sicher gar nicht schlecht, dass das Gebäude etwas Schatten werfen wird und sich selbst nicht so aufheizt“, sagte Thomas Wagner über die Ausrichtung.

Wie ist der Kostenstand?

Das Kinderhaus Adelsbach kostet etwas mehr, als nach Beschluss des Entwurfs im März 2021 (4,3 Millionen Euro) geschätzt. „Wir liegen bei 4,55 Millionen“, so Architekt Thomas Wagner zuversichtlich und froh angesichts der Inflation und Baupreissteigerungen dieser Tage. Damit nahm er vorweg, was die Mitglieder im Technischen Ausschuss nächsten Dienstag (5.7.) in der öffentlichen Sitzung zur Kenntnis präsentiert bekommen. Die Verwaltung wird etliche Arbeiten (Fliesen, Bodenbeläge, Maler, Trockenbau und Klempner) vergeben.

Wie und wo werden Kinder aus Adelsbach betreut, bis die Kita fertig ist?

Im alten Kindergarten Hungerberg, im evangelischen Paul-Schneider-Haus-Kindergarten oder in anderen Kindertagesstätten im Stadtgebiet, je nachdem, wo Plätze frei sind beziehungsweise welchen Betreuungsumfang Eltern wünschen. Da nicht nur immer mehr Familien in das Neubaugebiet Adelsbach einziehen, rund 75 Prozent der Häuser sind fertiggestellt, sondern auch Geflüchtete aus der Ukraine mit Kindern dazukommen, eröffnet die Stadt im Holzhauskindergarten Striebelsee eine Übergangsgruppe (wir haben am 27. Juni berichtet). Tanja Weller wird diese Gruppe aber nicht leiten, sie ist zurzeit noch im Jugendhauskindergarten beschäftigt, den die Stadt von der Evangelischen Kirchengemeinde gemietet hat.

Was hat es mit der Zeitkapsel auf sich?

In der Metallhülle befinden sich eine Tageszeitung, ein Euro, der Bauplan und der Gemeinderatsbeschluss dazu. „Es ist sozusagen ein Gruß in die Zukunft. Vielleicht gräbt hier irgendwann mal jemand“, sagte Ulrich Blümke, der als Architekt im Stadtbauamt arbeitet. Kürzlich sei so eine Zeitkapsel im Fundament einer wilhelminischen Brücke gefunden worden, für Historiker, Archäologen, Heimatforscher durchaus aufschlussreich. „Die Zeitkapsel hält auf jeden Fall länger als alle sozialen Medien“, sagte OB Holzwarth launig dazu.