Winnenden, Leutenbach, Berglen, Schwaikheim: Öffnungszeiten der Bäckereien an Ostern

„Welche Bäckerei hat heute geöffnet?“ Solche oder ähnliche Fragen werden häufig an Feiertagen gestellt. Gerne in den sozialen Medien, spätestens aber am Frühstückstisch. Damit zum Osterei auch genügend Brot im Korb liegt, haben wir bei Bäckern in der Gegend nach den Öffnungszeiten gefragt.

Am Gründonnerstag, 6. April, haben die Betriebe noch regulär geöffnet. Das bestätigt beispielsweise Klaus Dernbecher von der Bio Bäckerei Weber an der Ringstraße: von 6.30 bis 18 Uhr. Während an Karfreitag geschlossen ist, öffnet die Bäckerei Weber am Samstag, 8. April, von 6 bis 13 Uhr. Am Ostersonntag wie auch am Montag haben die Mitarbeiter frei, ehe es am Dienstag, 11. April, von 6.30 bis 18 Uhr weitergeht.

Auch Bäcker Tobias Maurer meldet sich auf Nachfrage unserer Redaktion umgehend. Die Maurer-Filialen sind am Karfreitag allesamt geschlossen. „Am Ostersamstag haben wir ganz normal geöffnet“, schreibt der Bäcker. Am Ostersonntag, 9. April, ist geschlossen. Aber: Am Ostermontag, 10. April, gibt es in den Sonntags-Bäckereien und Bäckerei-Cafés wieder frische Waren. Dazu zählen laut der Maurer-Homepage unter anderem folgende Filialen: Leutenbach (Winnender Straße 10, 8 bis 17 Uhr), Schelmenholz (Theodor-Heuss-Platz 1, 8 bis 11 Uhr), Edeka Schwaikheim (Bismarckstraße 1, 8 bis 17 Uhr), Winnenden (Marktstraße 57, 8 bis 17 Uhr), Winnenden (Schorndorfer Straße 29, 8 bis 17 Uhr).

Bäcker in der Markthalle hat an den Feiertagen geschlossen

Von der Bäckerei Schulze aus Urbach, die auch eine Filiale in der Winnender Markthalle hat, ist zu hören: „Wir haben weiterhin alle unsere Filialen an Sonn- und Feiertagen geschlossen.“

Das Café Klenk in Berglen-Ödernhardt (Ludwigstraße 2) hat am Karfreitag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag und Montag haben die Mitarbeiter frei, das Café ist geschlossen.

Friedrich Mildenberger vom gleichnamigen Bäckerbetrieb aus Backnang hat sich auf Nachfrage ebenfalls zu den Öffnungszeiten gemeldet: „Unsere Geschäfte haben am Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Am Ostermontag haben unsere Sonntagsgeschäfte und Cafés geöffnet“, schreibt er. Das sind die Filiale im Obi-Baumarkt (Friedrich-List-Straße 5, 7.30 bis 10.30 Uhr) sowie das Brothaus in Leutenbach (Wacholderstraße 2, 7.30 bis 17 Uhr). Am Ostersamstag haben alle Mildenberger-Bäckereien wie gewohnt geöffnet.

Brötchen bei Schöllkopf auch Sonntag

An der Filiale der Bäckerei Schöllkopf in Winnenden (Marktstraße) weist ein Schild auf die Öffnungszeiten hin: Am Karfreitag haben alle Filialen der Waiblinger Bäckerei geschlossen. Aber: Am Ostersonntag und am Ostermontag haben die Schöllkopf-Cafés geöffnet, also auch jenes an der oberen Marktstraße in der Winnender Innenstadt, und zwar jeweils von 8 bis 17 Uhr.

Am Ostermontag haben außerdem die Filialen von Emil Reimann in Schwaikheim und Nellmersbach (Rewe) geöffnet, jeweils von 8 bis 11 Uhr. Am Karfreitag und am Ostersonntag sind diese geschlossen, ebenso wie die Filiale in Winnenden.